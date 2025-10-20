onedio
Ünlülere Yönelik Operasyonda 19 Ünlünün Sonuçları Paylaşılmıştı: Test Sonuçları Henüz Savcılığa Gönderilmemiş!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.10.2025 - 19:25

8 Ekim sabahı 19 ünlü isme yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonunun ardından 17 Ekim'de alınan kan ve saç örnekleriyle yapılan testlerin sonuçları kamuoyuyla paylaşılmıştı. Dilan PolatEngin Polatİrem DericiKubilay AkaKaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak TüzünataçDuygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert YazıcıoğluFeyza Altun, Derin ve Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger ile Ceren Moray Orcan'a yönelik operasyonda, 9 ünlünün kanında uyuşturucuya rastlanmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapılan test sonuçları savcılığa henüz iletilmemiş.

Kaynak: Birsen Altuntaş

19 ünlü isme yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu sonucunda 8 ünlünün kanında yasaklı maddeye rastlandığı açıklanmıştı.

Dilan PolatEngin Polatİrem DericiKubilay AkaKaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak TüzünataçDuygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert YazıcıoğluFeyza Altun, Derin ve Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger ile Ceren Moray Orcan'ın ifadelerinin, kan ve saç örneklerinin alındığı operasyonun ardından Dilan Polat, Derin Dalu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kanında uyuşturucu madde tespit edilmişti.

Uyuşturucu testi temiz çıkan ünlüler:

Duygu Özaslan, Demet Evgar, Mert Yazıcıoğlu, Meriç Aral, Ceren Moray, Hadise, Özge Özpirinçci.

İlaç etken madde kullanımına bağlı olarak listede yer alan ünlüler:

Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altın, Ziynet Salı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Adli Tıp sonuçlarının henüz savcılık dosyasına bile girmediği ve UYAP’tan da dosyaya ulaşılamadı.

Taraf avukatlarının başvurusu sonucu ortaya çıktığı iddia edilen habere göre, Adli Tıp'tan gelen test sonuçları savcılıktan önce basına düştü. Avukatların başvurusu sonucu dosyanın henüz UYAP'ta yer almadığı öğrenildi.

