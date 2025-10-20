Ünlülere Yönelik Operasyonda 19 Ünlünün Sonuçları Paylaşılmıştı: Test Sonuçları Henüz Savcılığa Gönderilmemiş!
8 Ekim sabahı 19 ünlü isme yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonunun ardından 17 Ekim'de alınan kan ve saç örnekleriyle yapılan testlerin sonuçları kamuoyuyla paylaşılmıştı. Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin ve Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger ile Ceren Moray Orcan'a yönelik operasyonda, 9 ünlünün kanında uyuşturucuya rastlanmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapılan test sonuçları savcılığa henüz iletilmemiş.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
19 ünlü isme yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu sonucunda 8 ünlünün kanında yasaklı maddeye rastlandığı açıklanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Adli Tıp sonuçlarının henüz savcılık dosyasına bile girmediği ve UYAP’tan da dosyaya ulaşılamadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın