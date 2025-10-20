Kurtlar Vadisi’nde "Baba Memduh" Karakterine Can Vermişti: Namık Kemal Yiğittürk Hayatını Kaybetti
Kurtlar Vadisi’nde oynadığı “Baba Memduh” karakteri ile bilinen 80 yaşındaki oyuncu Namık Kemal Yiğittürk’ün hayatını kaybettiği öğrenildi. Darülacezede kalan Namık Kemal Yiğittürk’ün vefat haberine ses sanatçısı Onur Akay duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kurtlar Vadisi, Sıla, Sırlar Dünyası dizileri ve Fetih 1453 filmindeki rolleriyle tanınan Namık Kemal Yiğittürk’ten kötü haber geldi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın