Kurtlar Vadisi’nde "Baba Memduh" Karakterine Can Vermişti: Namık Kemal Yiğittürk Hayatını Kaybetti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.10.2025 - 18:36

Kurtlar Vadisi’nde oynadığı “Baba Memduh” karakteri ile bilinen 80 yaşındaki oyuncu Namık Kemal Yiğittürk’ün hayatını kaybettiği öğrenildi. Darülacezede kalan Namık Kemal Yiğittürk’ün vefat haberine ses sanatçısı Onur Akay duyurdu.

Kurtlar Vadisi, Sıla, Sırlar Dünyası dizileri ve Fetih 1453 filmindeki rolleriyle tanınan Namık Kemal Yiğittürk’ten kötü haber geldi.

Ses sanatçısı Onur Akay, 80 yaşındaki oyuncu Namık Kemal Yiğittürk’ün kaldığı darülacezede hayatını kaybettiğini açıkladı. 

Yiğittürk, sevilen dizi Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı “Baba Memduh” karakterli ile geniş kitleler tarafından tanınmıştı.

1945 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Namık Kemal Yiğittürk, televizyon dizileri ve filmlerin yanı sıra birçok tiyatro oyununda rol almıştı.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
