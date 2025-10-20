Koldaki Isırık İzine Öğretmenden İlginç Savunma: "Isırmadım Öperken Oldu"
Edirne’de bulunan özel bir kreş ve gündüz bakım evinde eğitim gören 3 yaşındaki çocuğunun kolundaki ısırık izini gören aile polise başvurdu. Kurumda çalışan öğretmen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve savunmasında 'Isırma gibi kasıtlı bir eylemim olmadı. Çocuğu öperken yaşandı.” dedi. İfadesinin ardından serbest bırakılan öğretmenin kreşteki görevine de son verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Edirne’de özel bir kreşte eğitim gören 3 yaşındaki çocuğun ailesi polise giderek şikayetçi oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın