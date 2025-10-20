onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Koldaki Isırık İzine Öğretmenden İlginç Savunma: "Isırmadım Öperken Oldu"

Koldaki Isırık İzine Öğretmenden İlginç Savunma: "Isırmadım Öperken Oldu"

Edirne
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.10.2025 - 17:49

Edirne’de bulunan özel bir kreş ve gündüz bakım evinde eğitim gören 3 yaşındaki çocuğunun kolundaki ısırık izini gören aile polise başvurdu. Kurumda çalışan öğretmen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve savunmasında 'Isırma gibi kasıtlı bir eylemim olmadı. Çocuğu öperken yaşandı.” dedi. İfadesinin ardından serbest bırakılan öğretmenin kreşteki görevine de son verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Edirne’de özel bir kreşte eğitim gören 3 yaşındaki çocuğun ailesi polise giderek şikayetçi oldu.

Edirne’de özel bir kreşte eğitim gören 3 yaşındaki çocuğun ailesi polise giderek şikayetçi oldu.

Edirne merkez Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan özel bir kreş ve gündüz bakımevinde eğitim gören 3 yaşındaki çocuğunun ağladığını gören baba Y.K. çocuğuna neden ağladığını sordu. Okulda uyuduğu için öğretmeni tarafından kolunun ısırıldığını ve canının acıdığını söyleyen çocuk, gözyaşlarına hakim olamadı. Öfkeli baba, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. İfadesi alınan şüpheli öğretmen, 'Isırma gibi kasıtlı bir eylemim olmadı. Çocuğu öperken yaşandı. Cildi hassas olduğu için kızarıklık yaşandı. Sevme anında yaşanan bir gelişme' diyerek savunma yaptı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
4
1
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın