Türkiye'de 2016 Yılından Bu Yana Uygulanan Kalıcı Yaz Saati Uygulaması Hakkında İspanya'dan Sürpriz Açıklama

Türkiye'de 2016 Yılından Bu Yana Uygulanan Kalıcı Yaz Saati Uygulaması Hakkında İspanya'dan Sürpriz Açıklama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
20.10.2025 - 14:47

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği'nin (AB) 2026 yılından itibaren kalıcı yaz saati uygulamasına geçmesini istediklerini açıkladı.

Saatler geri alınacak mı? İspanyan Avrupa Birliği’nin kalıcı yaz saati uygulamasına geçmesini istiyor.

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, saat değişikliği uygulamasının 'artık mantıklı olmadığını' savundu.

Sanchez, 'Bildiğiniz gibi, bu hafta saat yine değişecek. Saatlerin yılda iki kez değiştirilmesi artık mantıklı değil. Bu, enerji tasarrufuna neredeyse hiç yardımcı olmuyor. İnsanların sağlığı ve yaşamları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip. Bundan dolayı, İspanya hükümeti olarak bugün AB'ye, Enerji Konseyi'ndeki mevsimsel saat değişikliğinin sona erdirilmesini ve ilgili inceleme mekanizmasının kurulmasını önereceğiz' dedi.

Türkiye kalıcı yaz saati uygulamasına 2016 yılında geçmişti.

İspanya hükümet yetkilileri de saat değişikliğinin sona erdirilmesine ilişkin talebin, AB üyesi 27 ülkenin bakanlarının katılımıyla bugün yapılacak Ulaştırma, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi toplantısında resmen gündeme getirileceğini duyurdu.

İspanyol basınında çıkan son anketlere göre İspanyol halkının yüzde 66'sı kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmesini destekliyor.

Türkiye, 2016'da kalıcı yaz saati uygulamasına geçmişti.

