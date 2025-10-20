Türkiye'de 2016 Yılından Bu Yana Uygulanan Kalıcı Yaz Saati Uygulaması Hakkında İspanya'dan Sürpriz Açıklama
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği'nin (AB) 2026 yılından itibaren kalıcı yaz saati uygulamasına geçmesini istediklerini açıkladı.
Saatler geri alınacak mı? İspanyan Avrupa Birliği’nin kalıcı yaz saati uygulamasına geçmesini istiyor.
Türkiye kalıcı yaz saati uygulamasına 2016 yılında geçmişti.
