Türkiye'de 2016 Yılından Bu Yana Uygulanan Kalıcı Yaz Saati Uygulaması Hakkında İspanya'dan Sürpriz Açıklama

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, saat değişikliği uygulamasının 'artık mantıklı olmadığını' savundu.

Sanchez, 'Bildiğiniz gibi, bu hafta saat yine değişecek. Saatlerin yılda iki kez değiştirilmesi artık mantıklı değil. Bu, enerji tasarrufuna neredeyse hiç yardımcı olmuyor. İnsanların sağlığı ve yaşamları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip. Bundan dolayı, İspanya hükümeti olarak bugün AB'ye, Enerji Konseyi'ndeki mevsimsel saat değişikliğinin sona erdirilmesini ve ilgili inceleme mekanizmasının kurulmasını önereceğiz' dedi.