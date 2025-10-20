onedio
article/comments
article/share
Yeni Bir Hayata Başlamak İsteyenlere: Avrupa’da 1 Euro'ya Ev Satan ve Taşınanlara Para Veren Ülkeler

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2025 - 10:12

Avrupa’nın küçük kasaba ve köyleri yeni sakinler arıyor! İtalya’dan İrlanda’ya birçok ülke 1 Euro'ya ev satıyor ya da taşınanlara para veriyor. Yeni bir hayat kurmak için ideal fırsatlar seni bekliyor.

Bazı ülkeler 1 Euro'ya ev satarken bazıları da taşınanlara binlerce Euro'luk maddi yardım yapıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin bu yollara başvurmasının en büyük nedeni düşük doğum oranı. Oranın düşmesi, ülkeleri bu tarz fırsatlar yaratmaya yöneltiyor. 

Sizin de ilginizi çekiyorsa; buyrun 1 Euro'ya ev satan ve taşınanlara para yardımı yapan ülkeler…

Kaynak: https://reisijuht.delfi.ee/artikkel/1...
Forbes dergisi, insanlara 1 Euro'ya ev satın alma ya da yerleşmeleri karşılığında para kazanma fırsatı sunan şehir ve köyleri listeledi.

Son yıllarda Avrupa’da, yeni sakinleri çekmek amacıyla evleri ve arsaları son derece düşük fiyatlara — bazen sadece 1 Euro'ya — satan bölgeler sıkça gündeme geliyor. Aynı zamanda, oraya taşınıp gerçekten yaşamayı taahhüt eden insanlara para ödeyen köyler ve kasabalar da var; hatta çocuk sahibiyseniz daha da fazla teşvik alabiliyorsunuz.

Tabii “Avrupa’da yeni bir hayata kolay geçiş yok” lafını çoğu insandan duymuşsunuzdur. 1 Euroluk evler aslında hiçbir zaman yalnızca 1 Euro'ya mal olmuyor; çünkü restorasyon için binlerce Euro harcamanız gerekiyor. Üstelik bu köylerde kalıcı olmanız, orada uzun süre yaşamanız bekleniyor. Tadilatlar bittikten sonra bile markete, toplu taşımaya, okullara ve sosyal hayata erişim gerekecektir.

Eğer tüm bunlar sizi caydırmıyorsa, Forbes şu anda Avrupa’da yeni bir yaşam sunan yerleri şu şekilde sıraladı:

Bu konuda en açık olan ülke İtalya. Sebebi ise İtalya’nın Avrupa Birliği’nde en düşük doğum oranına sahip ülkelerden biri olması.

CNN Travel’a göre, Orta Sicilya’daki Mussomeli, 1 euroluk evler sunan en bilinen İtalyan kasabalarından biri. Daha az tadilat gerektiren evler ise yaklaşık 12.000 dolardan başlıyor. Sardinya Adası da nüfusunu artırmak için 1 Euro'luk ev projeleri yürütüyor. 

Politico’ya göre, İtalya Avrupa Birliği’nde en düşük doğum oranına sahip ülkelerden biri; Sardinya ise bu oranın en düşük olduğu bölge — kadın başına 0,91 çocuk.

Politico’nun aktardığına göre, Sardinya’daki 3000’den az nüfuslu köylere taşınan çiftler, ev satın almak veya yenilemek için 15.000 Euro'ya kadar destek alabiliyor. Yerel bir işletme kurarlarsa bu tutar 20.000 Euro'ya çıkıyor. Ayrıca 5 yaşına kadar çocuğu olan ailelere aylık destek sağlanıyor.

Ollolai, 2016’da başlayan projesiyle bu akımın öncüsü sayılıyor; 100.000 kişi başvurdu ancak çok azı yerleşebildi. Ayrıca Sambuca di Sicilia, Calatafimi Segesta, Augusta, Caltagirone ve Pratola Peligna gibi diğer kasabalar da 1 Euro'luk evler sunuyor.

İrlanda adalarına taşınana 98.000 dolar!

İrlanda hükümetinin “Our Living Islands” (“Yaşayan Adalarımız”) adlı programı, adalardaki boş ya da terk edilmiş evleri satın alıp yenilemek isteyenlere 98.000 dolara kadar destek sağlıyor.

Ev en az iki yıldır boş olmalı ve 1993 öncesinde inşa edilmiş olmalı. Proje 2033 yılına kadar sürecek. Hükümet, yaklaşık 30 adada yüksek hızlı internet altyapısı kurarak yerel yaşamı canlandırmayı hedefliyor.

İspanya da kırsal bölgelerde bu teşvikleri veriyor.

Extremadura bölgesi (Portekiz sınırına yakın), uzaktan çalışanlara 15.000 Euro'ya kadar destek sunuyor. Karşılığında en az iki yıl bölgede yaşamak gerekiyor. Bu bölge izole bir konumda ama doğa, Roma kalıntıları ve sessiz yaşam vaat ediyor. Başvuru için “dijital göçmen vizesi”ne sahip olmanız şart.

Kuzey İspanya’daki Ponga köyünde ise (2024’te 577 nüfuslu) her yeni yerleşene 3000 Euro, her yeni doğan çocuk için de 3000 Euro ödeniyor. Yerleşenlerin en az 5 yıl kalması gerekiyor. Burası, Biskay Körfezi yakınında, Ponga Ulusal Parkı’nın eteklerinde, doğa yürüyüşü ve sörf için ideal bir konumda.

Fransa’da 1 Euro'ya ev fırsatı!

Fransa’da 1 Euro'luk ev uygulaması daha az ancak Puy-de-Dôme bölgesindeki Ambert kasabası bu fırsatı sunuyor. Burada boş konut oranı %60’a ulaşmış durumda. Ev satın alanların, belirli bir süre içinde tadilat yapması ve en az 3 yıl orada yaşaması gerekiyor. Bu şartı sağlayanlara çeşitli destekler veriliyor.

Yunanistan kalabalık ailelere 20.000 Euro veriyor!

Antikythera Adası, dört çocuklu ailelere 20.000 Euro, üç yılda ödenecek şekilde maddi destek sunuyor. Ayrıca bu ailelere yeni inşa edilmiş bir ev de veriliyor. Ada, MÖ 300’lü yıllardan kalma korsan kaleleri, beyaz evleri ve tipik Yunan manzaralarıyla tanınıyor.

Fakat bu tür projelerin neden var olduğunun da örneği: Adada keçi sayısı insanlardan fazla ve çocuklar için okul gibi temel hizmetlere erişim sınırlı. Günlük feribot seferi iki saat sürüyor ve sağlık hizmetlerine ulaşmak zor olabiliyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
