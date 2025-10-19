Japon Yürüyüş Tekniğinin Tansiyona ve Kalbe İyi Geldiği Ortaya Çıktı

Her egzersizde olduğu gibi güvenlik öncelikli. Uzmanlar, başlamadan önce doktora danışmayı ve ağrı hissedildiğinde durmayı öneriyor. Dışarıda yürümek güvenli değilse yürüyüş bandı kullanılabiliyor, ancak doğada yürüyüş her zaman daha faydalı. Dr. Darabant konuyla ilgili olarak, 'Açık havayla etkileşim beden kadar zihne de iyi gelir. Egzersizin yoğunluğu arttıkça sonuçlar daha da iyi olacaktır. Burada asıl amaç yaşam tarzı değişikliğini kalıcı hale getirmek. Bu her zaman kurtarıcı olarak gördüğüm bir egzersiz modeli' ifadelerini kullandı.