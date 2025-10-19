onedio
Japon Yürüyüş Tekniğinin Tansiyona ve Kalbe İyi Geldiği Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca
19.10.2025 - 20:51

Yaklaşık 20 yıl önce Japon araştırmacılar tarafından geliştirilen “Japon yürüyüşü” sosyal medyada yeniden gündem oldu. Uzmanlar, günde 30 dakika yapılan tempolu yürüyüşün tansiyonu düşürdüğünü, kasları güçlendirdiğini ve kalp sağlığını desteklediğini belirtiyor. Bu yöntem, hem fiziksel dayanıklılığı artırması hem de sağlıklı yaşam için teşvik edici etkisiyle öne çıkıyor. Özellikle masa başı çalışanlar ve düzenli egzersiz yapamayanlar için ideal bir program olarak dikkat çekiyor. Araştırmalar, yürüyüşün düzenli uygulanması durumunda uzun vadede ciddi sağlık faydaları sağladığını ortaya koyuyor.

Kaynak - Oksijen

Yeni bir trend değil ama tekrar gündeme geldi.

CNN International’ın haberine göre, “Japon yürüyüşü” yeni bir trend değil. Japon araştırmacılar, bu yürüyüş programını 20 yıldan uzun bir süre önce orta yaşlı ve yaşlı bireylerin fiziksel sağlığını geliştirmek ve diyabet ile obezite gibi yaşam tarzı hastalıklarını önlemek amacıyla geliştirdi. 2007’de yapılan araştırmalarda, yüksek tempolu aralıklı yürüyüşün yaşlılarda tansiyonu düşürdüğü, bacak kaslarını güçlendirdiği ve aerobik kapasiteyi artırdığı ortaya kondu. 2009’daki bir başka çalışmada ise beş aylık düzenli uygulamanın fiziksel kondisyonu yüzde 10–20 artırdığı tespit edildi.

Kalp sağlığına faydalı olduğu tespit edildi.

2025’te yayımlanan bir araştırma, beş ay boyunca Japon yürüyüşü yapan yaşlılarda düşük tansiyon, artan kas gücü ve gelişmiş VO2 max gibi olumlu sonuçlar gösterdi. Bu bulgular yöntemin yeniden popülerleşmesine yol açtı. Kardiyolog Dr. Sergiu Darabant, “Japon yürüyüşü spora sıfırdan başlamak isteyenler için korkutucu olmayan bir başlangıç noktası sunuyor” diyerek yöntemin kalp sağlığı açısından faydalı olduğunu vurguluyor.

Bu yürüyüş nasıl yapılıyor, püf noktaları ve kuralları neler?

2007’deki orijinal araştırmada katılımcılara 3 dakika hızlı yürüyüş (%70 maksimum efor) ve 3 dakika yavaş yürüyüş (%40 maksimum efor) şeklinde döngüler önerilmişti. Bu program toplam 30 dakika sürüyor ve haftada en az 4 gün uygulanıyordu. Günümüzde Dr. Darabant, yöntemi haftada 5 güne çıkarmayı öneriyor; böylece Amerikan Kalp Derneği’nin tavsiye ettiği 150 dakikalık haftalık egzersiz hedefi karşılanmış oluyor.

Açıkhavada yürüyüş şart mı?

Her egzersizde olduğu gibi güvenlik öncelikli. Uzmanlar, başlamadan önce doktora danışmayı ve ağrı hissedildiğinde durmayı öneriyor. Dışarıda yürümek güvenli değilse yürüyüş bandı kullanılabiliyor, ancak doğada yürüyüş her zaman daha faydalı. Dr. Darabant konuyla ilgili olarak, 'Açık havayla etkileşim beden kadar zihne de iyi gelir. Egzersizin yoğunluğu arttıkça sonuçlar daha da iyi olacaktır. Burada asıl amaç yaşam tarzı değişikliğini kalıcı hale getirmek. Bu her zaman kurtarıcı olarak gördüğüm bir egzersiz modeli' ifadelerini kullandı.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
