Japon Yürüyüş Tekniğinin Tansiyona ve Kalbe İyi Geldiği Ortaya Çıktı
Yaklaşık 20 yıl önce Japon araştırmacılar tarafından geliştirilen “Japon yürüyüşü” sosyal medyada yeniden gündem oldu. Uzmanlar, günde 30 dakika yapılan tempolu yürüyüşün tansiyonu düşürdüğünü, kasları güçlendirdiğini ve kalp sağlığını desteklediğini belirtiyor. Bu yöntem, hem fiziksel dayanıklılığı artırması hem de sağlıklı yaşam için teşvik edici etkisiyle öne çıkıyor. Özellikle masa başı çalışanlar ve düzenli egzersiz yapamayanlar için ideal bir program olarak dikkat çekiyor. Araştırmalar, yürüyüşün düzenli uygulanması durumunda uzun vadede ciddi sağlık faydaları sağladığını ortaya koyuyor.
Yeni bir trend değil ama tekrar gündeme geldi.
Kalp sağlığına faydalı olduğu tespit edildi.
Bu yürüyüş nasıl yapılıyor, püf noktaları ve kuralları neler?
Açıkhavada yürüyüş şart mı?
