Asgari Ücret Görüşmelerinde Tarih Yaklaşıyor: Beklenen En Yüksek ve En Düşük Teklif Ne?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.10.2025 - 17:30

Asgari ücret zammına ilişkin beklentiler artarken, gözler 21 Ekim’de toplanacak Üçlü Danışma Kurulu’na çevrildi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılacağı toplantıda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışma süreci değerlendirilecek. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ise zam oranına ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulunarak, olası artış için “minimum” ve “maksimum” seviyeleri açıkladı.

Merakla beklenen asgari ücret görüşmeleri başlıyor.

2026 yılı asgari ücreti için beklentiler giderek artıyor. Henüz Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri başlamasa da, ekonomi çevrelerinde farklı zam oranları konuşuluyor. Uzmanlar enflasyon ve döviz kurundaki artışın zammı doğrudan etkileyeceğini belirtirken, Doç. Dr. Filiz Eryılmaz son değerlendirmesinde hem uluslararası raporlara hem de kendi tahminlerine dayanarak olası artış oranlarını paylaştı.

Tahmin edilen oran işçileri üzecek.

Habertürk yayınında 2026 yılı asgari ücretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, zam oranlarına dair beklentisini paylaştı. Eryılmaz, “Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 16. Dolayısıyla benim beklentim, asgari ücret zammının yüzde 20 ile 23 arasında olabileceği yönünde” dedi. Yabancı raporlarda da benzer oranların öne çıktığını belirten Eryılmaz, “Minimum yüzde 20, maksimum yüzde 23-24 bandında bir artış bekliyorum” ifadelerini kullandı.

