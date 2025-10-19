Asgari Ücret Görüşmelerinde Tarih Yaklaşıyor: Beklenen En Yüksek ve En Düşük Teklif Ne?

2026 yılı asgari ücreti için beklentiler giderek artıyor. Henüz Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri başlamasa da, ekonomi çevrelerinde farklı zam oranları konuşuluyor. Uzmanlar enflasyon ve döviz kurundaki artışın zammı doğrudan etkileyeceğini belirtirken, Doç. Dr. Filiz Eryılmaz son değerlendirmesinde hem uluslararası raporlara hem de kendi tahminlerine dayanarak olası artış oranlarını paylaştı.