Evini Kiraya Verenler İçin Yeni Vergi Düzenlemesi Geliyor: En Az 7 Bin TL Ödeyecekler

Yeni düzenlemeyle birlikte yıllık 158 bin TL’ye kadar kira geliri elde eden mülk sahipleri, mevcut vergilerine ek olarak yaklaşık 7 bin 50 TL daha fazla ödeme yapacak. Geliri 158 bin TL ile 330 bin TL arasında olanlar için bu artış 9 bin 400 TL’ye, 330 bin TL ile 800 bin TL arasında olanlar için ise 12 bin 690 TL’ye kadar çıkacak. Ancak emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar bu düzenlemeden muaf tutulacak ve mevcut 47 bin TL’lik istisna onlar için geçerli olmaya devam edecek.