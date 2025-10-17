onedio
article/comments
article/share
Evini Kiraya Verenler İçin Yeni Vergi Düzenlemesi Geliyor: En Az 7 Bin TL Ödeyecekler

Hakan Karakoca
18.10.2025 - 00:15

TBMM’ye sunulan yeni vergi düzenlemesi, kira gelirlerine uygulanan 47 bin liralık istisnanın kaldırılmasını öngörüyor. Bu değişiklikle birlikte ev sahipleri, elde ettikleri kira gelirinden daha fazla vergi ödeyecek. Uzmanlara göre düzenleme yürürlüğe girdiğinde, mülk sahiplerinin yıllık vergi yükü en az 7 bin TL artacak. Yeni uygulamanın 2026 itibarıyla geçerli olması bekleniyor.

Ev sahipleri için torba yasadan yeni vergi düzenlemesi çıktı.

AKP, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) kapsamlı bir kanun teklifi sundu. Teklif, vergi, prim ve istisna ödemelerinde önemli değişiklikler içeriyor. Askerlik borçlanmasından SGK primlerine, tapu harçlarından diğer vergi kalemlerine kadar geniş bir alanı kapsayan düzenlemenin en dikkat çeken bölümü ise ev sahiplerini doğrudan ilgilendiriyor.

Daha önce belirlenen istisnai tutar kaldırılıyor.

Mevcut uygulamaya göre, bir konuttan yıl boyunca elde edilen kira gelirinin 47 bin TL’lik kısmı gelir vergisinden muaf tutuluyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte bu istisna kaldırılacak ve tamamı vergiye tabi hale gelecek. Buna göre, ev sahipleri artık 158 bin TL’ye kadar kira geliri için yüzde 15, 158 bin TL ile 330 bin TL arası için yüzde 20, 330 bin TL ile 800 bin TL arası için ise yüzde 27 oranında gelir vergisi ödeyecek.

Emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar muaf tutulacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte yıllık 158 bin TL’ye kadar kira geliri elde eden mülk sahipleri, mevcut vergilerine ek olarak yaklaşık 7 bin 50 TL daha fazla ödeme yapacak. Geliri 158 bin TL ile 330 bin TL arasında olanlar için bu artış 9 bin 400 TL’ye, 330 bin TL ile 800 bin TL arasında olanlar için ise 12 bin 690 TL’ye kadar çıkacak. Ancak emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar bu düzenlemeden muaf tutulacak ve mevcut 47 bin TL’lik istisna onlar için geçerli olmaya devam edecek.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
