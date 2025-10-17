Evini Kiraya Verenler İçin Yeni Vergi Düzenlemesi Geliyor: En Az 7 Bin TL Ödeyecekler
TBMM’ye sunulan yeni vergi düzenlemesi, kira gelirlerine uygulanan 47 bin liralık istisnanın kaldırılmasını öngörüyor. Bu değişiklikle birlikte ev sahipleri, elde ettikleri kira gelirinden daha fazla vergi ödeyecek. Uzmanlara göre düzenleme yürürlüğe girdiğinde, mülk sahiplerinin yıllık vergi yükü en az 7 bin TL artacak. Yeni uygulamanın 2026 itibarıyla geçerli olması bekleniyor.
Ev sahipleri için torba yasadan yeni vergi düzenlemesi çıktı.
Daha önce belirlenen istisnai tutar kaldırılıyor.
Emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar muaf tutulacak.
