yuşturucu Operasyonunda Alındılar: Uyuşturucu Testi Temiz Çıkan Ünlüler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki gün ünlülere yönelik geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirmişti. Operasyon kapsamında Hadise, İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu ve birçok ünlü, sabah saatlerinde evlerinden alınarak operasyonla alınmışlardı. Şüphelilerin ifadeleri alınmış, kan tahlilleri yapılmış ve tüm isimler İl Jandarma Komutanlığı’na götürülmüştü. Akşam saatlerinde ise tüm ünlüler serbest bırakılmıştı. Bugün gelen test sonuçlarıyla birlikte, testi temiz çıkan isimler de netlik kazandı.