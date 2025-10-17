onedio
yuşturucu Operasyonunda Alındılar: Uyuşturucu Testi Temiz Çıkan Ünlüler

Hakan Karakoca
17.10.2025 - 22:11
17.10.2025 - 22:11

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki gün ünlülere yönelik geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirmişti. Operasyon kapsamında Hadise, İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu ve birçok ünlü, sabah saatlerinde evlerinden alınarak operasyonla alınmışlardı. Şüphelilerin ifadeleri alınmış, kan tahlilleri yapılmış ve tüm isimler İl Jandarma Komutanlığı’na götürülmüştü. Akşam saatlerinde ise tüm ünlüler serbest bırakılmıştı. Bugün gelen test sonuçlarıyla birlikte, testi temiz çıkan isimler de netlik kazandı.

Hangi isimler teste tabi tutulup ifadeleri alınmıştı.

Evlerinden alınan isimler arasında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskın, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger ve Ceren Moray Orcan yer almıştı.

Hangi isimler pozitif çıkmıştı?

Yeni Şafak’ın haberine göre, kan veya saç tahlillerinde uyuşturucu maddeler tespit edilen ünlü isimler netleşti. Dilan Polat, Derin ve Deren Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım’ın testlerinde uyuşturucu izleri görüldü.

Dilan Polat, Derin ve Deren Talu, Berrak Tüzünataç ile Birce Akalay’ın saçlarında kokain tespit edilirken; Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım’ın kan örneklerinde esrar kullanımına bağlı maddeler bulundu.

Hangi isimlerin test sonucu temiz çıktı?

Kanında herhangi bir maddeye rastlanmayan isimler ise Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk oldu.

Operasyonda adı geçen diğer isimler Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali olurken, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali’nin kullandığı ilaçların yeşil reçeteyle temin edildiği aktarıldı.

