2025 iPhone Fiyat Endeksi Verilerine Göre Türkiye Yine Zirvede Yer Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.10.2025 - 22:12

iPhone fiyat endeksi, son dönemdeki döviz kurları ve vergiler nedeniyle yatırımcıların ve tüketicilerin gündeminde. Analistler, yeni modellerin satış fiyatlarının artmasının, özellikle Türkiye gibi döviz dalgalanmalarının yoğun olduğu ülkelerde tüketici harcamalarını doğrudan etkilediğini belirtiyor. Endeks, iPhone fiyatlarındaki değişimi ölçerek küresel ve yerel piyasalardaki teknolojik ürünlerin maliyet trendlerini ortaya koyuyor. Bu veriler, hem yatırımcılar hem de teknoloji meraklıları için fiyat hareketlerini takip etme açısından önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

2025 yılı için yapılan endekste yine Türkiye'nin zirvede olduğu görüldü.

Kaynak

Türkiye, ABD'nin iki katından fazla fiyatla zirvede.

2025 iPhone Fiyat Endeksi’ne göre Türkiye, iPhone fiyatlarının en yüksek olduğu ülke konumuna yükseldi. Deutsche Bank verileriyle hazırlanan ve 41 ülkeyi kapsayan analizde, Türkiye’de iPhone 16 Pro’nun fiyatı 2.182 dolar olarak kaydedildi. Bu rakam, ABD’deki 1.079 dolarlık fiyata kıyasla yüzde 102 daha yüksek, yani Amerikan fiyatının iki katından fazla.

Bu farkın sebebi ne?

Türkiye’de tüketiciler, en üst düzey iPhone modelleri için dünya genelindeki en yüksek fiyatları ödüyor. Yüksek fiyatın temel sebepleri arasında, yüzde 50’lik lüks tüketim vergisi, KDV ve diğer vergiler yer alıyor. Raporda, Brezilya gibi ülkelerde de görüldüğü üzere, ithalat tarifeleri ve çoklu vergi uygulamalarının fiyatları ciddi şekilde yükselttiği vurgulanıyor. Ayrıca, kur dalgalanmaları ve enflasyon gibi ekonomik faktörler de maliyetlere ek yük getiriyor.

Ülke ülke fiyatlar ise bu şekilde oldu:

