2025 iPhone Fiyat Endeksi Verilerine Göre Türkiye Yine Zirvede Yer Aldı
iPhone fiyat endeksi, son dönemdeki döviz kurları ve vergiler nedeniyle yatırımcıların ve tüketicilerin gündeminde. Analistler, yeni modellerin satış fiyatlarının artmasının, özellikle Türkiye gibi döviz dalgalanmalarının yoğun olduğu ülkelerde tüketici harcamalarını doğrudan etkilediğini belirtiyor. Endeks, iPhone fiyatlarındaki değişimi ölçerek küresel ve yerel piyasalardaki teknolojik ürünlerin maliyet trendlerini ortaya koyuyor. Bu veriler, hem yatırımcılar hem de teknoloji meraklıları için fiyat hareketlerini takip etme açısından önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.
2025 yılı için yapılan endekste yine Türkiye'nin zirvede olduğu görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye, ABD'nin iki katından fazla fiyatla zirvede.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu farkın sebebi ne?
Ülke ülke fiyatlar ise bu şekilde oldu:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın