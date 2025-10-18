2025 iPhone Fiyat Endeksi Verilerine Göre Türkiye Yine Zirvede Yer Aldı

iPhone fiyat endeksi, son dönemdeki döviz kurları ve vergiler nedeniyle yatırımcıların ve tüketicilerin gündeminde. Analistler, yeni modellerin satış fiyatlarının artmasının, özellikle Türkiye gibi döviz dalgalanmalarının yoğun olduğu ülkelerde tüketici harcamalarını doğrudan etkilediğini belirtiyor. Endeks, iPhone fiyatlarındaki değişimi ölçerek küresel ve yerel piyasalardaki teknolojik ürünlerin maliyet trendlerini ortaya koyuyor. Bu veriler, hem yatırımcılar hem de teknoloji meraklıları için fiyat hareketlerini takip etme açısından önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

2025 yılı için yapılan endekste yine Türkiye'nin zirvede olduğu görüldü.

