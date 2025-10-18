Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Yapılması Planlaan Darbe Planı İfşa Oldu
Azerbaycan’da planlanan darbe girişimiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İddialara göre, başkanlık ofisi şefi Ramiz Mekhtiyev darbe planları kapsamında Rusya’dan destek arayışına girdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i doğrudan uyardığı belirtildi. Kremlin’in uyarısı, olası bir krizden önce önlem alınmasını sağladı. Mekhtiyev’in rolü ve Rusya ile temasları, soruşturmanın odak noktası haline geldi.
Sorunlu olduğu söylenen Moskova-Bakü ilişkilerinin bu gelişme ile iyileşme yoluna girdiği iddia edildi.
Darbe yapacağı iddia edilen Mekhtiyev tutuklandı.
Bozulan ilişkilerin düzeldiği yorumu yapıldı.
