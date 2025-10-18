Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Yapılması Planlaan Darbe Planı İfşa Oldu

İddialara göre Ramiz Mekhtiyev, Moskova ile Bakü arasındaki gerilimi fırsat bilerek eski bağlantıları aracılığıyla Rus yetkililere darbe planını iletti ve destek istedi. Planına göre, yönetimi ele geçirip geçiş dönemini yönetecek geçici bir organ kuracak ve başına kendisi geçecekti. Mekhtiyev, kısa süre içinde tutuklandı ve vatana ihanet ile komplo suçlamalarıyla yargılanmak üzere soruşturma başlatıldı. Azerbaycan haber ajansı Minval ise Mekhtiyev’in Cumhurbaşkanlığı İdaresi’ndeki görevinden alındığını bildirdi.