Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Yapılması Planlaan Darbe Planı İfşa Oldu

18.10.2025 - 21:23

Azerbaycan’da planlanan darbe girişimiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İddialara göre, başkanlık ofisi şefi Ramiz Mekhtiyev darbe planları kapsamında Rusya’dan destek arayışına girdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i doğrudan uyardığı belirtildi. Kremlin’in uyarısı, olası bir krizden önce önlem alınmasını sağladı. Mekhtiyev’in rolü ve Rusya ile temasları, soruşturmanın odak noktası haline geldi.

Sorunlu olduğu söylenen Moskova-Bakü ilişkilerinin bu gelişme ile iyileşme yoluna girdiği iddia edildi.

Azerbaycan haber ajansı APA, darbe girişimini başkanlık ofisi şefi Ramiz Mekhtiyev’in planladığını duyurdu. Haberde, Putin’in darbe detaylarını Aliyev ile paylaşmasının, Moskova-Bakü ilişkilerinin iyileştiğine işaret ettiği ifade edildi. Rusya merkezli Novaya Gazeta ise girişimin, 9 Ekim’de Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de düzenlenen Rusya-Orta Asya zirvesi sırasında Aliyev ile yapılan görüşmede de gündeme geldiğini aktardı.

Darbe yapacağı iddia edilen Mekhtiyev tutuklandı.

İddialara göre Ramiz Mekhtiyev, Moskova ile Bakü arasındaki gerilimi fırsat bilerek eski bağlantıları aracılığıyla Rus yetkililere darbe planını iletti ve destek istedi. Planına göre, yönetimi ele geçirip geçiş dönemini yönetecek geçici bir organ kuracak ve başına kendisi geçecekti. Mekhtiyev, kısa süre içinde tutuklandı ve vatana ihanet ile komplo suçlamalarıyla yargılanmak üzere soruşturma başlatıldı. Azerbaycan haber ajansı Minval ise Mekhtiyev’in Cumhurbaşkanlığı İdaresi’ndeki görevinden alındığını bildirdi.

Bozulan ilişkilerin düzeldiği yorumu yapıldı.

Moskova ile Bakü arasındaki ilişkiler, geçen yıl Aralık ayında Rus hava savunmasının Azerbaycan yolcu uçağını düşürmesi sonucu 38 kişinin hayatını kaybetmesiyle gerilmişti. Putin, olayın sorumluluğunu üstlenmişti. Haziran sonunda Yekaterinburg’daki koordineli Rus polis operasyonlarında iki Azerbaycan vatandaşının ölümü ilişkileri daha da zedeledi. Ancak Duşanbe’deki görüşmenin ardından Aliyev, Rusya ile Azerbaycan ilişkilerinin “başarıyla geliştiğini” belirtti.

