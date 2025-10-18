Uçakta Bir Powerbank Vakası Daha: Kabin İçi Bagaj Bölümünde Yangın Çıkardı

Air China’nın açıklamasına göre, Hangcou-Incheon seferini yapan CA139 uçuşunda bir yolcunun el bagajındaki lityum-iyon batarya alev aldı. Kabin ekibinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yolculardan kimse yaralanmadı. Güvenlik nedeniyle uçak Şanghay Pudong Havalimanı’na acil iniş yaptı. Çin sosyal medyasında paylaşılan videolarda, baş üstü bagaj bölümünden yükselen alevler ve dumanlar görülürken, bazı yolcular patlama sesinin ardından yangının başladığını anlattı.