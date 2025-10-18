onedio
Uçakta Bir Powerbank Vakası Daha: Kabin İçi Bagaj Bölümünde Yangın Çıkardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.10.2025 - 20:42

Air China’ya ait Hangcou-Incheon seferini yapan CA139 sefer sayılı uçakta, bir yolcunun el bagajındaki lityum-iyon batarya alev aldı. Kabin ekibinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, yolculardan kimse yaralanmadı.

Kaynak

Birçok havayolu şirketi uçuşlarında powerbankleri yasaklamaya başlarken Çin'de yeni bir olay yaşandı.

Air China’nın açıklamasına göre, Hangcou-Incheon seferini yapan CA139 uçuşunda bir yolcunun el bagajındaki lityum-iyon batarya alev aldı. Kabin ekibinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yolculardan kimse yaralanmadı. Güvenlik nedeniyle uçak Şanghay Pudong Havalimanı’na acil iniş yaptı. Çin sosyal medyasında paylaşılan videolarda, baş üstü bagaj bölümünden yükselen alevler ve dumanlar görülürken, bazı yolcular patlama sesinin ardından yangının başladığını anlattı.

Daha önce de powerbank sebebiyle yaralananlar olmuştu.

Ocak ayında Güney Kore’de Air Busan uçağında bir yolcunun valizindeki şarj cihazı alev almış, 7 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. Çin, lityum-iyon bataryalar için uçuşlarda sıkı kısıtlamalar getirdi; 28 Haziran’dan itibaren yalnızca Çin güvenlik sertifikalı şarj cihazları taşınabilecek, uçuş sırasında depolama üniteleriyle şarj yasaklandı. Hong Kong sivil havacılık otoriteleri de cihazların baş üstü bagaj yerine koltuk altında bulundurulmasını şart koştu.

