Ali Yerlikaya, Yeni Trafik Kanunu Teklifini Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Üzerinden Anlattı

Yeni Trafik Kanunu teklifinde, geçiş üstünlüğüne sahip ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyen sürücüler için sert yaptırımlar öngörülüyor. Buna göre, ihlalde bulunanların sürücü belgeleri 30 gün geri alınacak, araçları 30 gün trafikten men edilecek. Ayrıca, son 5 yıl içinde aynı ihlali ikinci kez yapan sürücülerin belgelerinin iptal edilmesi de teklif kapsamında yer alıyor.