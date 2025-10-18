onedio
Ali Yerlikaya, Yeni Trafik Kanunu Teklifini Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Üzerinden Anlattı

Hakan Karakoca
18.10.2025 - 18:30

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Şişli’de ambulansa yol vermeyen bir sürücünün yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, olaya ilişkin “Gereği yapıldı” mesajıyla yaptığı paylaşımda, sürücüye 993 lira idari para cezası kesildiğini belirtti. Bakan ayrıca, trafikte geçiş üstünlüğüne sahip araçları engelleyenlere yönelik caydırıcı cezalar içeren yeni kanun teklifine dikkat çekti.

Bakan Yerlikaya, "Sizce bu cezalar caydırıcı mı?" diye sordu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Şişli’de ambulansa yol vermeyen sürücü E.A.’nın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandığını belirterek, “Yeni Trafik Kanunu teklifine göre, bu sürücünün ehliyeti 30 gün geri alınacak, aracı 30 gün trafikten men edilecek. Mevcut kanunda ambulansa yol vermemenin yaptırımı 993 lira. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi?” dedi.

Yeni kanunla daha ağır cezalar ön görülüyor.

Yeni Trafik Kanunu teklifinde, geçiş üstünlüğüne sahip ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyen sürücüler için sert yaptırımlar öngörülüyor. Buna göre, ihlalde bulunanların sürücü belgeleri 30 gün geri alınacak, araçları 30 gün trafikten men edilecek. Ayrıca, son 5 yıl içinde aynı ihlali ikinci kez yapan sürücülerin belgelerinin iptal edilmesi de teklif kapsamında yer alıyor.

"Biz Gereğini Yaparız" diyen Yerlikaya sözlerini şu şekilde noktaladı:

Ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığı gerçeğini unutmamalıyız. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışıyor olabilir.

Ambulansa yol vermeyenleri, saygısızca araç kullananları lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. “Biz Gereğini Yaparız”

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
