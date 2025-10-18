Ali Yerlikaya, Yeni Trafik Kanunu Teklifini Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Üzerinden Anlattı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Şişli’de ambulansa yol vermeyen bir sürücünün yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, olaya ilişkin “Gereği yapıldı” mesajıyla yaptığı paylaşımda, sürücüye 993 lira idari para cezası kesildiğini belirtti. Bakan ayrıca, trafikte geçiş üstünlüğüne sahip araçları engelleyenlere yönelik caydırıcı cezalar içeren yeni kanun teklifine dikkat çekti.
Bakan Yerlikaya, "Sizce bu cezalar caydırıcı mı?" diye sordu.
Yeni kanunla daha ağır cezalar ön görülüyor.
"Biz Gereğini Yaparız" diyen Yerlikaya sözlerini şu şekilde noktaladı:
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
