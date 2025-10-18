onedio
Gizemli Yıldızlararası Nesne 3I/ATLAS Diğer Kuyruklu Yıldızların Tersine Hareket Ediyor

Hakan Karakoca
18.10.2025 - 17:21

Evrenin derinliklerinden gelen gizemli yıldızlararası cisim 3I/ATLAS, bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Daha önce hiçbir kuyruklu yıldızda rastlanmayan bir davranış sergileyen bu nesne, alışılmışın tersine Güneş’e doğru uzanan bir kuyruk oluşturdu. Ağustos ayında Kanarya Adaları’ndaki Two-Meter Twin Teleskobu tarafından gözlemlenen 3I/ATLAS’ın çekirdeğinden, yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda ince bir gaz ve toz akışı tespit edildi. Bu sıra dışı hareket, gökbilimciler tarafından “fiziksel olarak açıklanması güç bir fenomen” olarak nitelendirildi.

Kaynak - NTV

Hubble Uzay Teleskobu aynı hareketliliği tespit etti.

Birkaç hafta önce Hubble Uzay Teleskobu da benzer bir durumu gözlemledi. Temmuz ayı sonunda elde edilen görüntülerde, cismin Güneş yönünde uzanan ve uzunluğu genişliğinin yaklaşık on katına ulaşan parlak bir yapı fark edildi.

Harvardlı astrofizikçi Avi Loeb, bu oluşumu “Güneş’e doğru yönelmiş bir jet” olarak tanımlayarak, “Bunu görmek, evdeki kedinizin alnından bir kuyruk çıktığını fark etmek kadar şaşırtıcı” ifadelerini kullandı.

Loeb, hem Hubble’ın hem de yer tabanlı teleskopların gözlemlerinin, bu malzemenin gerçekten Güneş’e doğru ilerlediğini doğruladığını belirtti. Bu durum, kuyruklu yıldızların bilinen fizik yasalarıyla açıklanan davranış biçimlerine tamamen ters düşüyor.

Kuyruklu yıldız yerine yapay bir nesne de olabileceği iddia ediliyor.

Profesör Avi Loeb, 3I/ATLAS’ın alışılmışın dışında bu davranışını açıklamak için iki olasılık üzerinde duruyor.

İlkine göre, cisim Güneş ışığından fazla etkilenmeyen büyük ve ağır parçacıkları uzaya püskürtüyor olabilir. İkinci olasılık ise, bilim dünyasının henüz tanımlayamadığı tamamen yeni bir gaz salım mekanizmasının söz konusu olması.

Loeb, daha da iddialı bir yorumda bulunarak 3I/ATLAS’ın “doğal kökenli bir cisim olmayabileceğini” savunuyor. Ona göre bu nesne, “teknolojik bir yapının kuyruklu yıldız görünümüne bürünmüş hali” olabilir. Hatta Loeb, bunun insanlık dışı bir uygarlığın gönderdiği bir tür “Truva Atı” olma ihtimaline de dikkat çekiyor.

Gerçek 29 Ekim'de anlaşılabilir.

Bilim insanları, 3I/ATLAS’ın 29 Ekim’de Güneş’e en yakın noktaya ulaşacağı anı merakla bekliyor. Prof. Avi Loeb’e göre eğer bu nesne gerçekten bir kuyruklu yıldızsa, o geçiş sırasında büyük olasılıkla parçalanarak yok olacak.

NASA ise farklı bir görüşte. Kuruma göre 3I/ATLAS tamamen doğal bir kuyruklu yıldız ve olağan dışı hiçbir yanı yok. Ajans, 3 Ekim’de Mars yakınından geçişi sırasında elde edilen görüntülerde cismin silindirik bir şekle sahip olduğunu ve yeşil bir parıltı yaydığını açıkladı.

Hakan Karakoca
