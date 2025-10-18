Gizemli Yıldızlararası Nesne 3I/ATLAS Diğer Kuyruklu Yıldızların Tersine Hareket Ediyor

Birkaç hafta önce Hubble Uzay Teleskobu da benzer bir durumu gözlemledi. Temmuz ayı sonunda elde edilen görüntülerde, cismin Güneş yönünde uzanan ve uzunluğu genişliğinin yaklaşık on katına ulaşan parlak bir yapı fark edildi.

Harvardlı astrofizikçi Avi Loeb, bu oluşumu “Güneş’e doğru yönelmiş bir jet” olarak tanımlayarak, “Bunu görmek, evdeki kedinizin alnından bir kuyruk çıktığını fark etmek kadar şaşırtıcı” ifadelerini kullandı.

Loeb, hem Hubble’ın hem de yer tabanlı teleskopların gözlemlerinin, bu malzemenin gerçekten Güneş’e doğru ilerlediğini doğruladığını belirtti. Bu durum, kuyruklu yıldızların bilinen fizik yasalarıyla açıklanan davranış biçimlerine tamamen ters düşüyor.