Gizemli Yıldızlararası Nesne 3I/ATLAS Diğer Kuyruklu Yıldızların Tersine Hareket Ediyor
Evrenin derinliklerinden gelen gizemli yıldızlararası cisim 3I/ATLAS, bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Daha önce hiçbir kuyruklu yıldızda rastlanmayan bir davranış sergileyen bu nesne, alışılmışın tersine Güneş’e doğru uzanan bir kuyruk oluşturdu. Ağustos ayında Kanarya Adaları’ndaki Two-Meter Twin Teleskobu tarafından gözlemlenen 3I/ATLAS’ın çekirdeğinden, yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda ince bir gaz ve toz akışı tespit edildi. Bu sıra dışı hareket, gökbilimciler tarafından “fiziksel olarak açıklanması güç bir fenomen” olarak nitelendirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hubble Uzay Teleskobu aynı hareketliliği tespit etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kuyruklu yıldız yerine yapay bir nesne de olabileceği iddia ediliyor.
Gerçek 29 Ekim'de anlaşılabilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın