Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran'ın Neden Kendi Fotoğrafını Astırmadığını Açıkladı

Ali Koç yönetiminin pahalı bir kadro kurduğunu söyleyen Kutlualp, 'Fenerbahçe, tarihinin en büyük futbolcu maaş bütçesiyle karşı karşıya. Bugüne kadar görülmemiş bir maaş bütçesi. Kalecimizin aylık 1 milyon 100 bin avro maaşı var. Bunlar sürdürülebilir şeyler değil. Gelirlerin bu kadar olmadığı yerde mecburen gayrimenkulleri satacağız, gelir yaratma platformu oluşturacağız ki bu dar boğazı atlatalım.' ifadelerini kullandı.