Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran'ın Neden Kendi Fotoğrafını Astırmadığını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.10.2025 - 18:03 Son Güncelleme: 18.10.2025 - 18:21

Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, Kalamış’taki Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen yüksek divan kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yeni yönetime destek çağrısı yapan Kutlualp, bazı maddelerin üyelere daha açık bir şekilde anlatılması gerektiğini vurguladı. Toplantı sırasında tesiste yaşadığı ilginç bir olayı da paylaşan Kutlualp’in sözleri salonda beğeni ile karşılandı

Hakan Bilal Kutlualp'in Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada dikkat çekici noktalar vardı.

Ali Koç yönetiminin pahalı bir kadro kurduğunu söyleyen Kutlualp, 'Fenerbahçe, tarihinin en büyük futbolcu maaş bütçesiyle karşı karşıya. Bugüne kadar görülmemiş bir maaş bütçesi. Kalecimizin aylık 1 milyon 100 bin avro maaşı var. Bunlar sürdürülebilir şeyler değil. Gelirlerin bu kadar olmadığı yerde mecburen gayrimenkulleri satacağız, gelir yaratma platformu oluşturacağız ki bu dar boğazı atlatalım.' ifadelerini kullandı.

Konuşmasında dikkat çeken bir diğer nokta ise Atatürk fotoğrafıyla ilgili bölümdü.

Hakan Bilal Kutlualp, kulübe gittiği gün başkanın fotoğrafının olmadığını fark ederek nedeninin sorduğunda aldığı cevabı paylaştı. 

Kutlualp şu ifadeleri kullandı: 

'Geçen gün kulübe gittim, benim oğlan da gençlik kulübüne gitmişti. Uzun sürer dediler, orada bekledim. Sağ olsun Şekip başkan ağırladı bizi. Dedim yeni başkanın resmini neden asmadınız? Dedi ki yeni başkan sadece Atatürk'ün resmi asılsın, tek değişmeyecek odur demiş. Bunun için teşekkür ediyorum.'

