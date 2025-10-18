Fenerbahçe Divan Kurulu’ndan Ali Koç ve Aziz Yıldırım Karşı Karşıya Geldi: “Bunu Söyleyen Şerefsizdir”

“Üç ay sonra çok değişik konuşma yapacağım, yeter! Biz Fenerbahçe'nin düşmanı değil, kendisiyiz. Ülker ile ne anlaşması yaptınız, gelin açıklayın. Hiçbir şey bilmiyoruz, onay istiyorsunuz. Emlak Konut ile ne anlaşması yaptınız? Oradan kaç para gelecek. İki arsa 150 milyon euro değerinde 70 milyon euro gelecek herhalde, bu parayı ne yapacaksınız? Bunları anlatın. Faiz ödüyoruz, rakamları açıklayın. 'Burayı satıp, Bankalar Birliği'ni ödeyeceğiz' deyin. Faiz ödeyeceksiniz, banka müdürü söylüyor. Satın 70 milyon euroya bankayı kapatın. Sonra Ülker arazisine yavaş yavaş bir şeyler yapılır. Böyle anlatırsanız hemen el kaldırırım. Sen bunları benim yanımda öğrendin yani. Yoksa ben neden karşı olayım. Gelin anlatın.”