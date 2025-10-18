Fenerbahçe Divan Kurulu’ndan Ali Koç ve Aziz Yıldırım Karşı Karşıya Geldi: “Bunu Söyleyen Şerefsizdir”
Fenerbahçe’de bugün düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında gerginlik yaşandı. Eski başkan Ali Koç’un, “Bizim dönemimizde şampiyon olamadık bizden sonrakiler de şampiyon yapmasın duruşunda olmayacağımızın teminatını hepinizin önünde vermek istiyorum.” demesi sonrasında Aziz Yıldırım, “Ben hiçbir zaman Fenerbahçe kötü olsun dediysem arkadaşlarım da bunu söylediyse şerefsizim. Bunu bizim aleyhimize söyleyen de şerefsizdir.” diye cevap verdi.
Fenerbahçe’de bugün düzenlenen Yüksek Divan Kurulu’nda eski başkanlar Ali Koç ile Aziz Yıldırım karşı karşıya geldi.
Aziz Yıldırım’ı çileden çıkaran sözler: Bunu söyleyen şerefsizdir!
Aziz Yıldırım, kulübün taşınmazlarının satışına karşı çıktı.
