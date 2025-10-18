onedio
Fenerbahçe Divan Kurulu’ndan Ali Koç ve Aziz Yıldırım Karşı Karşıya Geldi: “Bunu Söyleyen Şerefsizdir”

Fenerbahçe Divan Kurulu’ndan Ali Koç ve Aziz Yıldırım Karşı Karşıya Geldi: “Bunu Söyleyen Şerefsizdir”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.10.2025 - 13:23

Fenerbahçe’de bugün düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında gerginlik yaşandı. Eski başkan Ali Koç’un, “Bizim dönemimizde şampiyon olamadık bizden sonrakiler de şampiyon yapmasın duruşunda olmayacağımızın teminatını hepinizin önünde vermek istiyorum.” demesi sonrasında Aziz Yıldırım, “Ben hiçbir zaman Fenerbahçe kötü olsun dediysem arkadaşlarım da bunu söylediyse şerefsizim. Bunu bizim aleyhimize söyleyen de şerefsizdir.” diye cevap verdi.

Fenerbahçe’de bugün düzenlenen Yüksek Divan Kurulu’nda eski başkanlar Ali Koç ile Aziz Yıldırım karşı karşıya geldi.

İlk önce kürsüye çıkan Ali Koç, halefi Saadettin Saran’a destek verdiği konuşmasında 'Bizim dönemimizde şampiyon olamadık bizden sonrakiler de şampiyon yapmasın duruşunda olmayacağımızın teminatını hepinizin önünde vermek istiyorum. Bu kafa yapısındaki Fenerbahçelilerin de kim olursa olsun Fenerbahçeliliğinin sorgulanması gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım’ı çileden çıkaran sözler: Bunu söyleyen şerefsizdir!

Ali Koç’un açıklamalarına en büyük tepkiyi ise eski başkanlardan Aziz Yıldırım gösterdi. Kürsede açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, “Ali Bey konuştu. Çok iyi konuştun Ali. Hep içinde kalan Aziz Yıldırım'ı dışarıya vuruyorsun. Vurma. Yanlış yapıyorsun. Ben hiçbir zaman Fenerbahçe kötü olsun dediysem arkadaşlarım da bunu söylediyse şerefsizim. Bunu bizim aleyhimize söyleyen de şerefsizdir. Biz hayatımızı Fenerbahçe'ye verdik.” dedi.

Aziz Yıldırım, kulübün taşınmazlarının satışına karşı çıktı.

Üç ay sonra çok değişik konuşma yapacağım, yeter! Biz Fenerbahçe'nin düşmanı değil, kendisiyiz. Ülker ile ne anlaşması yaptınız, gelin açıklayın. Hiçbir şey bilmiyoruz, onay istiyorsunuz. Emlak Konut ile ne anlaşması yaptınız? Oradan kaç para gelecek. İki arsa 150 milyon euro değerinde 70 milyon euro gelecek herhalde, bu parayı ne yapacaksınız? Bunları anlatın. Faiz ödüyoruz, rakamları açıklayın. 'Burayı satıp, Bankalar Birliği'ni ödeyeceğiz' deyin. Faiz ödeyeceksiniz, banka müdürü söylüyor. Satın 70 milyon euroya bankayı kapatın. Sonra Ülker arazisine yavaş yavaş bir şeyler yapılır. Böyle anlatırsanız hemen el kaldırırım. Sen bunları benim yanımda öğrendin yani. Yoksa ben neden karşı olayım. Gelin anlatın.”

