X'teki Fenomen Hesap Alkolik Yorumlar Yıllar Sonra Açtığı Yayınla Kendini Anlattı

X'te yaptığı paylaşımlarla geniş bir kitlenin beğenisini kazanan Alkolik Yorumlar'ın kim olduğu merak ediliyordu. Birçok kişinin hangi takımlı olduğuna bile ikna olamadığı hesap için farklı iddialar vardı.

Sosyal medyada Tansel Taşanlar ve Uğur Karakullukçu'nun fake hesabı olduğu da iddia edilen hesap bugün YouTube'da açtığı yayınla birlikte takipçileriyle tanıştı.

Yayına ilk konuk olarak da sosyal medyada sıklıkla atıştığı Rıdvan Aksu dahil oldu.