article/comments
article/share
X'teki Fenomen Hesap Alkolik Yorumlar Yıllar Sonra Açtığı Yayınla Kendini Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.10.2025 - 23:07

X'te yaptığı paylaşımlarla geniş bir kitlenin beğenisini kazanan Alkolik Yorumlar'ın kim olduğu merak ediliyordu. Birçok kişinin hangi takımlı olduğuna bile ikna olamadığı hesap için farklı iddialar vardı. 

Sosyal medyada Tansel Taşanlar ve Uğur Karakullukçu'nun fake hesabı olduğu da iddia edilen hesap bugün YouTube'da açtığı yayınla birlikte takipçileriyle tanıştı. 

Yayına ilk konuk olarak da sosyal medyada sıklıkla atıştığı Rıdvan Aksu dahil oldu.

George Best profil fotoğrafıyla sosyal medyada tanınan Alkolik Yorumlar, YouTube'da yayın açarak kendisini tanıttı.

X platformunda futbol üzerine yaptığı yorumlarla ve sarkastik paylaşımlarıyla dikkat çeken Alkolik Yorumlar'ın kim olduğu merak konusuydu. Uğur Karakullukçu ve Tansel Taşanlar olduğu iddia edilen Alkolik Yorumlar hesabı için gerçekler bugün ortaya çıktı.

Bu gece YouTube'da yayın açacağı yayını duyurduktan sonra canlı yayın büyük beğeni ile karşılandı.

Eleştirdiği yorumcularla ilgili açıklamalar yapan yayıncı, birçok ismi yayında ağırlayacağını açıkladı. 

Maç yayınları yapacaklarını söyleyen yayıncı, maçlardan sonra açacakları yayınlarla maçlara farklı bir şekilde yaklaşacaklarını söyledi. Teknik taktik konuşmayacağını söyleyen yayıncı ilerleyen dakikalarda yayına en çok atıştığı yorumculardan Rıdvan Aksu'yu da yayına dahil etti.

Yayını da yine her zamanki gibi büyük bir gizemle açtı.

Maskesini yayının başında açan Alkolik Yorumlar, 'Balkolik' hesabı için de gerçekleri açıkladı. Balkolik'in hesabının kapandığı günlerde açtığını ancak hesabı açıldıktan sonra kendisine videolar gönderen bir takipçisine hediye ettiğini söyledi. 

İki hesabın daha farklı bir yönetimi olduğunu söyleyen Alkolik Yorumlar, 4 senedir bu durumun bu şekilde devam ettiğini söyledi.

Hangi takımlı?

Gelen bir soru üzerine Beşiktaşlı olduğunu söyleyen Alkolik Yorumlar kısa süre sonra Galatasaraylı olduğu yönündeki yorumları da gülerek onaylayarak yine X'teki gizemi sürdürmeye çalıştı.

Rıdvan Aksu, yayına bağlandıktan sonra eğlenceli anlar yaşandı.

Aksu'nun 'Sen hangi cesaretle yayıncılık işine girdin?' sorusu üzerine Alkolik Yorumlar, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi bölümünde okuduğunu, uzmanlık alanının da 'Broadcasting' olduğunu söyleyerek yayıncılığın kendi alanı olduğunu söyledi.

