onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Kaptanlar Değişti: Kaptanlık Bandı Necip Uysal ve Mert Günok'tan Alındı

Beşiktaş'ta Kaptanlar Değişti: Kaptanlık Bandı Necip Uysal ve Mert Günok'tan Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.10.2025 - 21:36

Sezona kötü başlayan Beşiktaş'ta kısa sürede teknik direktör değişimi yaşanmıştı. Solskjaer'in yerine gelen Sergen Yalçın ile çıkış yakalamak isteyen siyah beyazlılar bir türlü ritm yakalayamadı. 

Son olarak on kişilik Galatasaray'la berabere kalan Beşiktaş'ta bazı isimler de tekrar hedef tahtasına geldi. Taraftarın performansını beğenmediği Mert Günok ve Necip Uysal'ı yoğun bir şekilde eleştiriliyor. 

İki isimin de takım kaptanı olması dikkat çekerken bugün kritik bir değişiklik yaşandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kaptanlık bandı el değiştirdi.

Kaptanlık bandı el değiştirdi.

Beşiktaş, takım içi yapılan değerlendirme sonrası Necip Uysal ve Mert Günok’un kaptanlık görevlerini sonlandırdı. Siyah-beyazlı kulüp, yeni kaptanların Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi olduğunu resmen duyurdu.

Beşiktaş yaptığı resmi açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş yaptığı resmi açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın kaptanlığı hususunda değişikliğe gidilmiştir.

Teknik ekibimizin saha içinde daha etkili olabilecek pozisyonda oynayan futbolcularımızın kaptanlığa getirilmesi görüşüyle ve Yönetim Kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın birinci kaptanlığına Orkun Kökçü, ikinci kaptanlığına ise Wilfred Ndidi getirilmiştir.

Necip Uysal ile Mert Günok’a kaptanlık dönemlerindeki emekleri için teşekkür eder, yeni kaptanlarımız Orkun Kökçü ile Wilfred Ndidi’ye kaptanlık görevlerinde başarılar dileriz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın