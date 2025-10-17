Beşiktaş'ta Kaptanlar Değişti: Kaptanlık Bandı Necip Uysal ve Mert Günok'tan Alındı
Sezona kötü başlayan Beşiktaş'ta kısa sürede teknik direktör değişimi yaşanmıştı. Solskjaer'in yerine gelen Sergen Yalçın ile çıkış yakalamak isteyen siyah beyazlılar bir türlü ritm yakalayamadı.
Son olarak on kişilik Galatasaray'la berabere kalan Beşiktaş'ta bazı isimler de tekrar hedef tahtasına geldi. Taraftarın performansını beğenmediği Mert Günok ve Necip Uysal'ı yoğun bir şekilde eleştiriliyor.
İki isimin de takım kaptanı olması dikkat çekerken bugün kritik bir değişiklik yaşandı.
Kaptanlık bandı el değiştirdi.
Beşiktaş yaptığı resmi açıklamada şu ifadeleri kullandı:
