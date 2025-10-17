onedio
Futbol Efsanesi Johan Cruyff'un İstanbul Trafiğiyle Gülümseten İmtihanı

Hakan Karakoca
17.10.2025 - 20:29

27 Kasım 1968’de, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Fenerbahçe ile Ajax karşılaşacaktı. Ancak Mithatpaşa Stadyumu’nu inceleyen yetkililer, yoğun yağış nedeniyle zeminin uygun olmadığını belirleyerek maçı bir gün sonraya erteledi. Boş gününü Kapalıçarşı ve Eminönü’nü gezerek geçiren Cruyff ve arkadaşları, 28 Kasım’da maç için takım otobüsüyle stada doğru hareket etti.

Tarihe geçecek fotoğraflar da işte bugün bu yolculukta çekildi. 

Kaynak

Maça giden kafile otobüsü kazaya karıştı.

Yağış sürüyor ve saha koşulları hâlâ elverişsizdi, fakat bir gün sonraya ertelenen maçın muhakkak  o gün oynanması zorunluydu. Keyifli bir şekilde yol alan kafileyi taşıyan araç, Osmanbey’de kaygan zeminde bir otomobille çarpıştı. Çarpışma, her iki aracın sürücüleri arasında kısa bir tartışmaya yol açtı.

Maça yetişmek isteyen Ajax kafilesini bir sürpriz daha bekliyordu. Sürücü tutanak tutmadan kaza yerinden ayrılmak istemiyordu.

İş başa düştü ve Cruyff ile arkadaşları araca "bi el atarak" trafiği açtı.

Uzun uğraşlar sonucunda, polisin müdahalesiyle şoför aracını kaldırmaya razı oldu. Johan Cruyff ve takım arkadaşları da yardım etti. Ajax, küçük bir gecikmeyle de olsa Mithatpaşa Stadı’na varmayı ve maça zamanında yetişmeyi başardı.

Maça yetişen Ajax yine çamur gölü içindeki statta Fenerbahçe'yi yendi.

Ajax, Rinus Michels’in liderliğinde sahaya çıkarak Fenerbahçe’yi bir kez daha 2-0 mağlup etti; golleri Keizer ve Nuninga kaydetti.

Eşleşmeden geriye kalan bu fotoğraflar efsane futbolcu ve İstanbul'la ilgli gülümseten bir anı olarak arşivde yerini aldı.

Fenerbahçe-Ajax maçında gol atması beklenen Cruyff, trafik sıkışıklığını açan bir lider olarak bambaşka bir konunun kahramanı olmayı başararak hoş bir anı bıraktı.

Hakan Karakoca
