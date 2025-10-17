Futbol Efsanesi Johan Cruyff'un İstanbul Trafiğiyle Gülümseten İmtihanı

27 Kasım 1968’de, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Fenerbahçe ile Ajax karşılaşacaktı. Ancak Mithatpaşa Stadyumu’nu inceleyen yetkililer, yoğun yağış nedeniyle zeminin uygun olmadığını belirleyerek maçı bir gün sonraya erteledi. Boş gününü Kapalıçarşı ve Eminönü’nü gezerek geçiren Cruyff ve arkadaşları, 28 Kasım’da maç için takım otobüsüyle stada doğru hareket etti.

Tarihe geçecek fotoğraflar da işte bugün bu yolculukta çekildi.

