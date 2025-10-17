Futbol Efsanesi Johan Cruyff'un İstanbul Trafiğiyle Gülümseten İmtihanı
27 Kasım 1968’de, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Fenerbahçe ile Ajax karşılaşacaktı. Ancak Mithatpaşa Stadyumu’nu inceleyen yetkililer, yoğun yağış nedeniyle zeminin uygun olmadığını belirleyerek maçı bir gün sonraya erteledi. Boş gününü Kapalıçarşı ve Eminönü’nü gezerek geçiren Cruyff ve arkadaşları, 28 Kasım’da maç için takım otobüsüyle stada doğru hareket etti.
Tarihe geçecek fotoğraflar da işte bugün bu yolculukta çekildi.
Maça giden kafile otobüsü kazaya karıştı.
İş başa düştü ve Cruyff ile arkadaşları araca "bi el atarak" trafiği açtı.
Maça yetişen Ajax yine çamur gölü içindeki statta Fenerbahçe'yi yendi.
Eşleşmeden geriye kalan bu fotoğraflar efsane futbolcu ve İstanbul'la ilgli gülümseten bir anı olarak arşivde yerini aldı.
