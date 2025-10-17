Cedi Osman, EuroLeague'de Kariyer Rekorunu Bir Kez Daha Anadolu Efes'e Karşı Kırdı
EuroLeague’in 5. haftasında Anadolu Efes, sahasında Panathinaikos AKTOR’a 95-81 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı başa baş geçse de, Yunan ekibi üçüncü çeyrekte Sloukas ve Hernangomez’in etkili oyunuyla farkı açtı. Son bölümde Efes’in çabaları yeterli olmadı.
Maçın en skorer ismi ise 29 sayıyla Cedi Osman oldu.
Anadolu Efes, evinde Panathinaikos'a karşı ağır bir mağlubiyet aldı.
Cedi Osman kariyer rekoru kırdı.
