Cedi Osman, EuroLeague'de Kariyer Rekorunu Bir Kez Daha Anadolu Efes'e Karşı Kırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.10.2025 - 23:52

EuroLeague’in 5. haftasında Anadolu Efes, sahasında Panathinaikos AKTOR’a 95-81 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı başa baş geçse de, Yunan ekibi üçüncü çeyrekte Sloukas ve Hernangomez’in etkili oyunuyla farkı açtı. Son bölümde Efes’in çabaları yeterli olmadı. 

Maçın en skorer ismi ise 29 sayıyla Cedi Osman oldu.

Anadolu Efes, evinde Panathinaikos'a karşı ağır bir mağlubiyet aldı.

EuroLeague’in 5. haftasında Anadolu Efes, sahasında Panathinaikos AKTOR’a 95-81 yenildi. İlk yarıda dengeli bir oyun sergileyen lacivert-beyazlılar, ikinci yarıda savunmada dağılınca fark açıldı. Cedi, Sloukas ve Hernangomez’in önderliğinde hücumda ritmini bulan Panathinaikos, üçüncü çeyrekten itibaren kontrolü tamamen eline aldı ve sahadan rahat bir galibiyetle ayrıldı.

Cedi Osman kariyer rekoru kırdı.

Mayıs ayında EuroLeague’de playoff serisi 5. maçında temsilcimiz Anadolu Efes‘i 75-67 yenen Panathinaikos'ta Cedi Osman attığı 28 sayıyla kariyer rekoru kırmıştı. Cedi, rekorunu bir sayı daha geliştirerek bu gece yeniden rekor kırdı. 

Cedi'nin iki kez bu gururu yaşadığı maçın Anadolu Efes olması ise dikkat çekti.

