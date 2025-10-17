Cedi Osman, EuroLeague'de Kariyer Rekorunu Bir Kez Daha Anadolu Efes'e Karşı Kırdı

Mayıs ayında EuroLeague’de playoff serisi 5. maçında temsilcimiz Anadolu Efes‘i 75-67 yenen Panathinaikos'ta Cedi Osman attığı 28 sayıyla kariyer rekoru kırmıştı. Cedi, rekorunu bir sayı daha geliştirerek bu gece yeniden rekor kırdı.

Cedi'nin iki kez bu gururu yaşadığı maçın Anadolu Efes olması ise dikkat çekti.