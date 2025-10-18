Aras Kayratçı’nın Arda Güler Heyacanı: “Takipçi Sayım Kadar Çöp Topluyorum” Paylaşımı ile Fenomen Olmuştu

Arda Güler ile yapacağı telefon görüşmesi öncesinde stresli ve heyecanlı olduğu görülen Aras, “Ne yapacağımı bilemiyorum, oturup kalkıyorum” dedi. Arda Güler, ufak çocuğu motive etmek için, “Helal olsun sana. Videolarını gördüm çok mutlu oldum. Çok gurur duydum.” ifadelerini kullandı. Arda Güler ayrıca Aras Kayratçı’yı maça davet ederek tanışma sözü de verdi.