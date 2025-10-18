onedio
Aras Kayratçı’nın Arda Güler Heyacanı: “Takipçi Sayım Kadar Çöp Topluyorum” Paylaşımı ile Fenomen Olmuştu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.10.2025 - 09:34

Aras Kayratçı isimli ortaokul öğrencisi, “Takipçi sayım kadar çöp topluyorum” paylaşımı ile Instagram’da kısa sürece yaklaşık 600 bin takipçiye ulaşmıştı. Haluk Levent’in başkanı olduğu AHBAP Derneği ile de sosyal sorumluluk projesinde yer alan Aras Kayratçı, hayranı olduğu milli yıldız Arda Güler’e de tanıştı. Arda Güler ile görüntülü telefon konuşması yapan fenomen Aras Kayratçı’nın heyecanı dikkatlerden kaçmadı.

Aras Kayratçı ile Arda Güler’in yaptığı görüntülü telefon görüşmesi 👇

“Ne yapacağımı bilemiyorum”

Arda Güler ile yapacağı telefon görüşmesi öncesinde stresli ve heyecanlı olduğu görülen Aras, “Ne yapacağımı bilemiyorum, oturup kalkıyorum” dedi. Arda Güler, ufak çocuğu motive etmek için, “Helal olsun sana. Videolarını gördüm çok mutlu oldum. Çok gurur duydum.” ifadelerini kullandı. Arda Güler ayrıca Aras Kayratçı’yı maça davet ederek tanışma sözü de verdi.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
