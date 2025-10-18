Aras Kayratçı’nın Arda Güler Heyacanı: “Takipçi Sayım Kadar Çöp Topluyorum” Paylaşımı ile Fenomen Olmuştu

Aras Kayratçı isimli ortaokul öğrencisi, “Takipçi sayım kadar çöp topluyorum” paylaşımı ile Instagram’da kısa sürece yaklaşık 600 bin takipçiye ulaşmıştı. Haluk Levent’in başkanı olduğu AHBAP Derneği ile de sosyal sorumluluk projesinde yer alan Aras Kayratçı, hayranı olduğu milli yıldız Arda Güler’e de tanıştı. Arda Güler ile görüntülü telefon konuşması yapan fenomen Aras Kayratçı’nın heyecanı dikkatlerden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aras Kayratçı ile Arda Güler’in yaptığı görüntülü telefon görüşmesi 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Ne yapacağımı bilemiyorum”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın