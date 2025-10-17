onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ekranların Popüler İsmi Timsah Eti Yediğini İtiraf Etti

Ekranların Popüler İsmi Timsah Eti Yediğini İtiraf Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.10.2025 - 21:42

Bir dönem televizyon programlarına damga vuran ünlü yazar Pelin Batu, gazeteci Adem Metan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Batu, Florida'da timsah eti yediğini 'Hayvan severler bana kızabilir' sözleriyle itiraf etti. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pelin Batu'nun açıklamasını izlemek için👇🏻

"Timsah eti yedim" itirafı.

"Timsah eti yedim" itirafı.

Adem Metan’ın YouTube kanalının konuğu Pelin Batu oldu. Adem Metan, 'Yurt dışına çıktığında oranın kendi kültürünün ürününü tüketmeyi sevmiyorum. Türk restoranı varsa ona gitmeyi tercih ediyorum' dedi.

Pelin Batu ise timsah eti yediğini şu sözlerle itiraf etti.

'Viyana’da bizim ekip Türk restoranı bulalım, Türk bulamazsak Yunan’a gidelim diyorlar.

Hayvan severler bana kızabilir ama Florida’da yaşıyorum. Her yerde timsah eti satılıyor. Et obur insan değilim ama bir kere timsah eti miyim dedim. Denedim.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın