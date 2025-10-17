Ekranların Popüler İsmi Timsah Eti Yediğini İtiraf Etti

Adem Metan’ın YouTube kanalının konuğu Pelin Batu oldu. Adem Metan, 'Yurt dışına çıktığında oranın kendi kültürünün ürününü tüketmeyi sevmiyorum. Türk restoranı varsa ona gitmeyi tercih ediyorum' dedi.

Pelin Batu ise timsah eti yediğini şu sözlerle itiraf etti.

'Viyana’da bizim ekip Türk restoranı bulalım, Türk bulamazsak Yunan’a gidelim diyorlar.

Hayvan severler bana kızabilir ama Florida’da yaşıyorum. Her yerde timsah eti satılıyor. Et obur insan değilim ama bir kere timsah eti miyim dedim. Denedim.'