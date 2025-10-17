onedio
Real Madrid'in Yıldızı Arda Güler'e Alman Otomotiv Devinden Milyonluk Hediye

Oğuzhan Kaya
17.10.2025 - 16:00

Real Madrid kupaları, tarihi ve oluşturduğu kulüp kültürüyle pek çok otoriteye göre gelmiş geçmiş en büyük futbol kulübü. Tabii bu kulübün bir parçası olmanın da bazı ayrıcalıkları var. Alman otomobil devi BMW ise İspanyol deviyle yaptığı sponsorluk karşılığında Real Madrid oyuncularına araba hediye etmeye devam ediyor. Yeni BMW hediye edilenler arasında Milli takımın yıldızı Arda Güler de var.

Real Madrid'in önde gelen sponsorlarından BMW A takımı oyuncularına birer araç hediye etti.

Güler ise tercihini markanın elektrikli otomobillerinden i7'den yana kullandı. i7'nin değeri ise yaklaşık 13 milyon lira. Tamamen elektrikli olan aracın tek şarjla menzili ise 600 km'ye ulaşabiliyor.

Real Madrid oyuncuları her yıl sponsor BMW'nin gönderdiği araçları kullanıyor.

Bu yıl ise i4, i5, iX, i7 ve XM gibi tamamen elektrikli veya hibrit modeller oyuncuların tercihine sunuldu. Arda Güler, Mbappe ve Vini Jr i7'yi tercih ederken Courtois ve Bellingham'ın seçimi XM oldu.

