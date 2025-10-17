Real Madrid'in Yıldızı Arda Güler'e Alman Otomotiv Devinden Milyonluk Hediye
Real Madrid kupaları, tarihi ve oluşturduğu kulüp kültürüyle pek çok otoriteye göre gelmiş geçmiş en büyük futbol kulübü. Tabii bu kulübün bir parçası olmanın da bazı ayrıcalıkları var. Alman otomobil devi BMW ise İspanyol deviyle yaptığı sponsorluk karşılığında Real Madrid oyuncularına araba hediye etmeye devam ediyor. Yeni BMW hediye edilenler arasında Milli takımın yıldızı Arda Güler de var.
Real Madrid'in önde gelen sponsorlarından BMW A takımı oyuncularına birer araç hediye etti.
Real Madrid oyuncuları her yıl sponsor BMW'nin gönderdiği araçları kullanıyor.
