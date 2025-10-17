onedio
Bir İhtimal Daha Var! Türkiye, 2026 Dünya Kupası'na Direkt Katılabilir: İşte Senaryolar!

Ali Can YAYCILI
17.10.2025 - 15:37

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası’na katılmak için peş peşe zorlu maçlara çıkıyor. Grup lideri İspanya ile 1.’ilk yarışında olan milliler, grup lideri olarak Dünya Kupası’na gidebilmenin planlarını yapıyor. Milli takımızın matematiksel olarak grup birinciliği şansı devam ederken hepimizin gözü 15 Kasım’da oynanacak Gürcistan - İspanya maçında olacak. Peki Türkiye hangi durumda Dünya Kupası’na direkt katılım hakkı elde edebilir? İşte detaylar…

Milli takımda tek hedef 2026 Dünya Kupası’na katılabilmek! Ancak bunun ‘direkt katılım’ yolu da var…

2026 Dünya Kupası'na eleme gruplarını 1. sırada bitiren takımlar direkt gidecek. Ay-yıldızlılar, grupta İspanya ile zirve yarışı veriyor. İspanya, 12 puan toplayarak, 9 puanlı Türkiye'nin önünde yer alıyor.

A Milli Takım, sıradaki maçında sonuncu ve iddiası kalmayan Bulgaristan sonrasında son maçında da lider İspanya ile karşılaşacak. Türkiye'nin grubu lider bitirmesi için 2 karşılaşmadan da zaferle ayrılması şart ancak bu tek başına yeterli olmayacak.

Türkiye son iki maçını kazanırken İspanya’nın da puan kayıpları yaşaması gerekiyor.

Türkiye'nin grubunu lider bitirme şansının son maça kalması için tüm gözler Gürcistan-İspanya maçına çevrilecek. İspanya'nın Gürcistan deplasmanında oynayacağı maçta puan kaybetmesi halinde, Türkiye oynayacağı son maçta final maçı haline gelecek. 

İspanya, Gürcistan’ı yenerse; Türkiye’nin 1.’ilk şansı kalmıyor. 

İspanya, Gürcistan ile berabere kalırsa; son maçta İspanya’yı yenersek 1. Olup Dünya Kupası’na direkt katılıyoruz.

İspanya, Gürcistan’a yenilirse; İkili averajdan dolayı yine İspanya’yı yenersek 1. Olup Dünya Kupası’na direkt katılıyoruz.

