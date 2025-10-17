Bir İhtimal Daha Var! Türkiye, 2026 Dünya Kupası'na Direkt Katılabilir: İşte Senaryolar!
A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası’na katılmak için peş peşe zorlu maçlara çıkıyor. Grup lideri İspanya ile 1.’ilk yarışında olan milliler, grup lideri olarak Dünya Kupası’na gidebilmenin planlarını yapıyor. Milli takımızın matematiksel olarak grup birinciliği şansı devam ederken hepimizin gözü 15 Kasım’da oynanacak Gürcistan - İspanya maçında olacak. Peki Türkiye hangi durumda Dünya Kupası’na direkt katılım hakkı elde edebilir? İşte detaylar…
Milli takımda tek hedef 2026 Dünya Kupası’na katılabilmek! Ancak bunun ‘direkt katılım’ yolu da var…
Türkiye son iki maçını kazanırken İspanya’nın da puan kayıpları yaşaması gerekiyor.
