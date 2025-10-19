onedio
Türkiye'den Dört Köy, BM'nin En İyi Köyler Listesine Girdi

Türkiye'den Dört Köy, BM'nin En İyi Köyler Listesine Girdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.10.2025 - 18:52 Son Güncelleme: 19.10.2025 - 20:40

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, BM Turizm Örgütü’nün “En İyi Turizm Köyleri” girişiminde 29 ülkeden 52 köy ödüle layık görüldü. Değerlendirmede, köylerin kültürel mirası koruma çabaları, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve turizmin yerel ekonomiye katkısı ön plana çıktı. Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve Orta Doğu’dan gelen 270’in üzerinde başvuru arasından seçilen köyler, global turizm sahnesinde örnek teşkil edecek şekilde belirlendi.

Listede Türkiye'den de dört köy yer aldı.

Yeni seçilen 52 köyle 319 köylük bir liste oluştu.

Yeni seçilen 52 köyle 319 köylük bir liste oluştu.

Liste, Çin’in Huzhou kentinde düzenlenen törenle ilan edildi. Ayrıca 20 köy, gelecekte “En İyi Turizm Köyü” unvanını alabilmeleri için “Yükseltme Programı”na dahil edilerek destek kapsamına alındı. Yeni eklemelerle birlikte, “En İyi Turizm Köyleri Ağı”na katılan köy sayısı 319’a yükseldi. BM Turizm Örgütü, girişimin 6’ncısı için başvuruların 2026’nın ilk çeyreğinde başlayacağını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanu Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'deki dört köyü açıkladı.

Muğla, Mardin, Antalya ve İzmir'den 4 köy...

Muğla, Mardin, Antalya ve İzmir'den 4 köy...

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla’daki Akyaka, İzmir’deki Barbaros, Mardin’deki Anıtlı ve Antalya’daki Kale Üçağız köylerinin doğal güzellikleri, zengin kültürel mirası ve sürdürülebilir turizm anlayışıyla dünyanın en iyi turizm destinasyonları arasında yer aldığını duyurdu.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
