Türkiye'den Dört Köy, BM'nin En İyi Köyler Listesine Girdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, BM Turizm Örgütü’nün “En İyi Turizm Köyleri” girişiminde 29 ülkeden 52 köy ödüle layık görüldü. Değerlendirmede, köylerin kültürel mirası koruma çabaları, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve turizmin yerel ekonomiye katkısı ön plana çıktı. Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve Orta Doğu’dan gelen 270’in üzerinde başvuru arasından seçilen köyler, global turizm sahnesinde örnek teşkil edecek şekilde belirlendi.

Listede Türkiye'den de dört köy yer aldı.