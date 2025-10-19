onedio
Louvre Müzesi Soygununa Dair Detaylar Ortaya Çıkıyor: Soygun 7 Dakikada Tamamlanmış

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.10.2025 - 18:13

Paris’in simgesi haline gelen dünyanın en ünlü sanat müzelerinden Louvre’da sabah saatlerinde büyük bir soygun gerçekleşti. Hırsızlar, Mona Lisa’ya birkaç adım mesafedeki Napolyon dönemine ait mücevherlerin sergilendiği Galerie d’Apollon bölümüne girerek 9 tarihi parçayı çaldı. Olayın ardından müze güvenlik güçleri tarafından kapatıldı ve ziyaretçilere giriş yasaklandı. Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, yaptığı açıklamada “Louvre’da hırsızlık olayı meydana geldi, soruşturma başlatıldı” ifadelerini kullandı.

Soyguna dair detaylar da netleşmeye başladı.

9 mücevher parçası 7 dakikada çalındı; tacı kaçarken düşürüp kırdılar.

Paris’te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde gerçekleşen soygun, yalnızca 7 dakika sürdü. Soyguncular, Napolyon ve eşi Josephine’e ait aralarında taç ve broşların da bulunduğu 9 mücevheri çaldı. Çalınan parçalar arasında yer alan “imparatoriçenin tacı” ise kısa süre sonra müze yakınındaki bir sokakta kırık halde bulundu. Yetkililer, tacın hırsızların kaçarken düşmesi sonucu zarar gördüğünü değerlendiriyor.

Soygundan sonra müzeye dayanmış bir merdiven görüldü.

Soyguncuların, Seine Nehri’ne bakan Louvre Müzesi’nin penceresine merdiven dayayarak içeri girdikleri belirlendi. Olayın gerçekleştiği Apollo Galerisi’ne ise yan taraftaki tadilat halindeki bir binadan geçerek ulaştıkları tespit edildi. Hırsızların, müze pencerelerini cam kesiciyle açtığı ve içeride forklift kullanarak sergi vitrinlerini kırdığı bildirildi.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
zülkarneyn

soygunu maskeli beşler mi yaptı la.. nasıl becerdiniz kırmayı

fitzpatrick

O tacı bunlara takacaksın bak bakalım bi' daha yapıyorlar mı..? Louvre nasıl soyulabilir orası da ayrı mevzu.

Sari

o müzeden mal çalan go..den donumuzu çalarlar as😅