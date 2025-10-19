Louvre Müzesi Soygununa Dair Detaylar Ortaya Çıkıyor: Soygun 7 Dakikada Tamamlanmış

Paris’in simgesi haline gelen dünyanın en ünlü sanat müzelerinden Louvre’da sabah saatlerinde büyük bir soygun gerçekleşti. Hırsızlar, Mona Lisa’ya birkaç adım mesafedeki Napolyon dönemine ait mücevherlerin sergilendiği Galerie d’Apollon bölümüne girerek 9 tarihi parçayı çaldı. Olayın ardından müze güvenlik güçleri tarafından kapatıldı ve ziyaretçilere giriş yasaklandı. Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, yaptığı açıklamada “Louvre’da hırsızlık olayı meydana geldi, soruşturma başlatıldı” ifadelerini kullandı.

Soyguna dair detaylar da netleşmeye başladı.