Louvre Müzesi Soygununa Dair Detaylar Ortaya Çıkıyor: Soygun 7 Dakikada Tamamlanmış
Paris’in simgesi haline gelen dünyanın en ünlü sanat müzelerinden Louvre’da sabah saatlerinde büyük bir soygun gerçekleşti. Hırsızlar, Mona Lisa’ya birkaç adım mesafedeki Napolyon dönemine ait mücevherlerin sergilendiği Galerie d’Apollon bölümüne girerek 9 tarihi parçayı çaldı. Olayın ardından müze güvenlik güçleri tarafından kapatıldı ve ziyaretçilere giriş yasaklandı. Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, yaptığı açıklamada “Louvre’da hırsızlık olayı meydana geldi, soruşturma başlatıldı” ifadelerini kullandı.
Soyguna dair detaylar da netleşmeye başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
9 mücevher parçası 7 dakikada çalındı; tacı kaçarken düşürüp kırdılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soygundan sonra müzeye dayanmış bir merdiven görüldü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
soygunu maskeli beşler mi yaptı la.. nasıl becerdiniz kırmayı
O tacı bunlara takacaksın bak bakalım bi' daha yapıyorlar mı..? Louvre nasıl soyulabilir orası da ayrı mevzu.
o müzeden mal çalan go..den donumuzu çalarlar as😅