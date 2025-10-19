onedio
Türkiye’den Komşuya 39 Euroya Günübirlik Market Turu Başladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.10.2025 - 15:17

Tur firmaları Türkiye'de artan gıda fiyatlarını fırsata çevirdi. Bazı firmalar komşu Yunanistan'a süpermarket turu başlattı. Günübirlik bu turların fiyatı ise 39 euro. Yaklaşık 1900 TL olan bu turlara ilgi de epey fazla. Türkiye'den vatandaşlar otobüslerle Dedeağaç'a gidip ucuz market alışverişi yapıyor.

Süpermarket turuna katılan bir vatandaş deneyimlerini paylaşmıştı👇🏻

Yunanistan'a market turu düzenlenmeye başladı.

Türkiye’de gıda fiyatları enflasyonun artmasıyla birlikte yükseliyor. Vatandaşlar hem uygun fiyatlı hem kaliteli gıda arayışına girmişken yeni çözümler arıyor. Bu durumu fırsat bilen tur firmaları ise bu kez ‘süpermarket turu’ düzenlemeye başladı. Yunanistan'a gerçekleştirilen turlarda vatandaşlar ucuz marketlerden alışveriş yapıyor.

Günübirlik süpermarket turunun bedeli ise 39 euro.

Bir firma Dedeağaç’a günübirlik alışveriş turu düzenlemeye başladı. Her hafta salı ve cuma gecesi kalkışıyla gerçekleştirilen turun fiyat ise 39 euro (yaklaşık 1900 TL).

Otobüslerle Dedeağaç’a giden vatandaşlar ucuz market olarak bilinen Lidl, Jumbo süpermarketlerine uğruyor.

Tur sadece gıda ürünlerini kapsamıyor. Yunanistan’da aynı zamanda ev eşyası, bebek eşyası, oyuncak, kırtasiye satan marketlere de gidiliyor. Sabah saat 09.00’da başlayan alışveriş genellikle 16.30’da son buluyor. Alışverişin ardından ise tur yolcularına Dedeağaç’ta dört saatlik serbest zaman veriliyor.

