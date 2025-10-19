Türkiye’den Komşuya 39 Euroya Günübirlik Market Turu Başladı
Tur firmaları Türkiye'de artan gıda fiyatlarını fırsata çevirdi. Bazı firmalar komşu Yunanistan'a süpermarket turu başlattı. Günübirlik bu turların fiyatı ise 39 euro. Yaklaşık 1900 TL olan bu turlara ilgi de epey fazla. Türkiye'den vatandaşlar otobüslerle Dedeağaç'a gidip ucuz market alışverişi yapıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yunanistan'a market turu düzenlenmeye başladı.
Günübirlik süpermarket turunun bedeli ise 39 euro.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın