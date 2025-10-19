Türkiye’den Komşuya 39 Euroya Günübirlik Market Turu Başladı

Bir firma Dedeağaç’a günübirlik alışveriş turu düzenlemeye başladı. Her hafta salı ve cuma gecesi kalkışıyla gerçekleştirilen turun fiyat ise 39 euro (yaklaşık 1900 TL).

Otobüslerle Dedeağaç’a giden vatandaşlar ucuz market olarak bilinen Lidl, Jumbo süpermarketlerine uğruyor.

Tur sadece gıda ürünlerini kapsamıyor. Yunanistan’da aynı zamanda ev eşyası, bebek eşyası, oyuncak, kırtasiye satan marketlere de gidiliyor. Sabah saat 09.00’da başlayan alışveriş genellikle 16.30’da son buluyor. Alışverişin ardından ise tur yolcularına Dedeağaç’ta dört saatlik serbest zaman veriliyor.