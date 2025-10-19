Donald Trump Paylaştı: Yapay Zeka Videosuyla Kendisini Protesto Edenlere 'Dışkı' Fırlattı
ABD’nin çeşitli kentlerinde Donald Trump’ın ‘otoriter’ kararlarına karşı protesto gerçekleştiriliyor. Kitlesel eylem 18 Ekim Cumartesi günü gerçekleşti. Milyonlarca kişi Trump’ı protesto etti. Protestoların adı “No Kings” (Krallara Hayır) konulurken başkan Trump’tan tepki çeken paylaşım geldi. Yapay zeka ile oluşturulan videoda Trump’ın kendisini protesto edenlere “King Trump” (Kral Trump) yazılı jetle ‘dışkı’ attığı görülüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD'de milyonlarca kişi Trump'a karşı sokağa çıktı.
Trump'tan tepki çeken yapay zeka videosu: Protesto edenlere dışkı fırlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.