onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Donald Trump Paylaştı: Yapay Zeka Videosuyla Kendisini Protesto Edenlere 'Dışkı' Fırlattı

Donald Trump Paylaştı: Yapay Zeka Videosuyla Kendisini Protesto Edenlere 'Dışkı' Fırlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.10.2025 - 12:48

ABD’nin çeşitli kentlerinde Donald Trump’ın ‘otoriter’ kararlarına karşı protesto gerçekleştiriliyor. Kitlesel eylem 18 Ekim Cumartesi günü gerçekleşti. Milyonlarca kişi Trump’ı protesto etti. Protestoların adı “No Kings” (Krallara Hayır) konulurken başkan Trump’tan tepki çeken paylaşım geldi. Yapay zeka ile oluşturulan videoda Trump’ın kendisini protesto edenlere “King Trump” (Kral Trump) yazılı jetle ‘dışkı’ attığı görülüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

ABD'de milyonlarca kişi Trump'a karşı sokağa çıktı.

ABD'de milyonlarca kişi Trump'a karşı sokağa çıktı.

ABD genelinde binlerce kişi, 'Krallara Hayır' (No Kings) protestolarında bir araya gelerek Başkan Donald Trump'a tepki gösterdi. Trump'ın ülkeyi daha 'militer ve otokratik' bir yöne götürdüğünü savunan 'Krallara Hayır' protestolarının ikincisi ABD genelinde 18 Ekim günü yapıldı. Donald Trump ise protestoculara tepki çekecek yanıt verdi.

Trump'tan tepki çeken yapay zeka videosu: Protesto edenlere dışkı fırlattı.

Trump'tan tepki çeken yapay zeka videosu: Protesto edenlere dışkı fırlattı.

Donald Trump, Truth Social hesabından oldukça tepki çeken bir yanıt verdi. Trump, yapay zekayla oluşturulmuş bir video paylaştı. Videoda ‘Kral Trump’ yazan jetle havalanan Trump'ın kendisini protesto edenlere ‘dışkı’ attığı görülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
10
5
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.