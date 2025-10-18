onedio
ABD'de Trump Karşıtı "Krallara Hayır" Protestoları Başladı

ABD'de Trump Karşıtı "Krallara Hayır" Protestoları Başladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.10.2025 - 22:49

ABD Başkanı Donald Trump’a karşı düzenlenmesi planlanan 2 bin 500’ü aşkın protestonun ilki New York’ta “No Kings” (Krallara Hayır) sloganıyla başladı. Organizatörler, ülke genelinde milyonlarca kişinin eylemlere katılmasını beklediklerini açıkladı. Trump destekçileri ise herhangi bir kanıt göstermeden göstericileri Antifa hareketiyle ilişkilendirdi. Artan gerginlik üzerine birçok eyalette Cumhuriyetçi valiler, Ulusal Muhafız birliklerini alarm durumuna geçirdi. Teksas ve Virginia, güvenlik önlemleri kapsamında askerleri resmen göreve çağırdı.

Kaynak - BBC Türkçe

Trump'ın "otoriterliğine" meydan okumayı amaçlıyorlar.

New York’ta sabah saatlerinde başlayan protestoların gün boyu ülke genelinde sürmesi bekleniyor. Washington DC’deki büyük gösteride Vermont Senatörü Bernie Sanders’ın konuşma yapacağı bildirildi. Los Angeles da protestoların merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Organizatörler, eylemlerin Trump’ın “otoriter eğilimlerine” karşı bir duruş niteliği taşıdığını vurguladı.

Avrupa'nın çeşitli kentlerinden de destek var.

Protestoların internet sitelerinde yapılan açıklamada, “Başkan kendi yönetimini mutlak sanıyor. Ancak Amerika’da krallar yoktur; kaosa, yolsuzluğa ve zulme karşı geri adım atmayacağız” ifadeleri kullanıldı. ABD’deki eylemlere destek amacıyla Avrupa’nın birçok kentinde de gösteriler düzenlendi. Londra, Berlin, Madrid ve Roma’da binlerce kişi Amerikan protestocularıyla dayanışma mesajı verdi.

"Ben bir kral değilim"

Fox News’e konuşan Donald Trump, Pazar günü yayımlanması planlanan röportajın fragmanında yaklaşan protestolara değindi. “Bir kral! Bu bir şaka değil” diyen Trump, “Biliyorsunuz, bana kral diyorlar. Ben bir kral değilim” ifadelerini kullandı.

Bazı Cumhuriyetçiler ise eylemleri “Amerika’dan Nefret Et” mitingleri olarak nitelendirdi. Kansas Senatörü Roger Marshall, “Ulusal Muhafızları devreye sokmamız gerekecek. Umarım barışçıl olur ama sanmıyorum” dedi.

Teksas Valisi Greg Abbott da Austin’de yapılacak protesto öncesi, “Antifa bağlantılı planlı bir gösteri” gerekçesiyle Ulusal Muhafız birliklerini göreve çağırdı.

