ABD'de Trump Karşıtı "Krallara Hayır" Protestoları Başladı
ABD Başkanı Donald Trump’a karşı düzenlenmesi planlanan 2 bin 500’ü aşkın protestonun ilki New York’ta “No Kings” (Krallara Hayır) sloganıyla başladı. Organizatörler, ülke genelinde milyonlarca kişinin eylemlere katılmasını beklediklerini açıkladı. Trump destekçileri ise herhangi bir kanıt göstermeden göstericileri Antifa hareketiyle ilişkilendirdi. Artan gerginlik üzerine birçok eyalette Cumhuriyetçi valiler, Ulusal Muhafız birliklerini alarm durumuna geçirdi. Teksas ve Virginia, güvenlik önlemleri kapsamında askerleri resmen göreve çağırdı.
Trump'ın "otoriterliğine" meydan okumayı amaçlıyorlar.
Avrupa'nın çeşitli kentlerinden de destek var.
"Ben bir kral değilim"
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
