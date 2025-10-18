ABD'de Trump Karşıtı "Krallara Hayır" Protestoları Başladı

Fox News’e konuşan Donald Trump, Pazar günü yayımlanması planlanan röportajın fragmanında yaklaşan protestolara değindi. “Bir kral! Bu bir şaka değil” diyen Trump, “Biliyorsunuz, bana kral diyorlar. Ben bir kral değilim” ifadelerini kullandı.

Bazı Cumhuriyetçiler ise eylemleri “Amerika’dan Nefret Et” mitingleri olarak nitelendirdi. Kansas Senatörü Roger Marshall, “Ulusal Muhafızları devreye sokmamız gerekecek. Umarım barışçıl olur ama sanmıyorum” dedi.

Teksas Valisi Greg Abbott da Austin’de yapılacak protesto öncesi, “Antifa bağlantılı planlı bir gösteri” gerekçesiyle Ulusal Muhafız birliklerini göreve çağırdı.