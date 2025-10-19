onedio
İsrail Yeniden Gazze'yi Vurdu

İsrail Yeniden Gazze'yi Vurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
19.10.2025 - 12:26

Geçen günlerde Hamas ve İsrail arasında Gazze'de ateşkes planı imzalanmıştı. Ateşkesin ilk aşaması yürürlüğe girerken yeni gelişme yaşandı. İsrail basınında yer alan habere göre İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ı vurdu.

İsrail yeniden Gazze'ye saldırdı.

İsrail yeniden Gazze'ye saldırdı.

İsrail basını, Gazze şeridinde yer alan Refah kentine saldırı düzenlendiğini duyurdu. İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia ederek saldırıyı gerçekleştirdi. 

Öte yandan Gazze İnsan Hakları Merkezi, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının başlamasından bu yana İsrail'in düzenlediği 129 saldırı ve ateş açma olayında 34 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 122 kişinin de yaralandığını duyurdu.

