onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hamas ile İsrail Arasındaki Ateşkes Haberini Filistin Halkı Sevinç ve Coşkuyla Karşıladı

Hamas ile İsrail Arasındaki Ateşkes Haberini Filistin Halkı Sevinç ve Coşkuyla Karşıladı

israil filistin
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.10.2025 - 11:07

Gazze’de tam ateşkes konusunda anlaşmaya varıldı. Anlaşma kapsamında İsrail ordusu, bölgenin %70’inden aşamalı olarak çekilecek ve esirler eş zamanlı olarak serbest bırakılacak. Yıllardır süren çatışmaların ardından gelen bu haber, Gazze sokaklarında umut ve sevinç yarattı. Özellikle Gazzeli çocuklar, barışın ilk ışıklarıyla birlikte uzun zaman sonra ilk kez gerçek bir mutluluk yaşadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gazze’de tam ateşkes anlaşmasına varıldı.

Gazze’de tam ateşkes anlaşmasına varıldı.

Anlaşmaya göre İsrail ordusu, bölgenin %70’inden aşamalı olarak çekilecek ve esirlerin karşılıklı serbest bırakılması süreci eş zamanlı ilerleyecek. Savaşın gölgesinde büyüyen Gazzeli çocuklar, barış umudunu yeniden hissetti; sokaklarda sevinç ve umut dolu anlar yaşandı.

"Gazze’deki çocuklar, İsrail’in savaşı durdurma anlaşması haberini umut ve sevinçle bekliyor."

"Gazze Şeridi'nin merkezinde siviller, İsrail’in soykırım savaşının sona ermesini kutlarken sokaklarda büyük bir coşku yaşandı."

Gazzeli bir çocuğun ateşkes mutluluğu...

"Gazze’de saat gece 3. Deir al-Balah’taki el-Aksa Şehitleri Hastanesi önünde, ateşkes haberinin ardından kutlamalar başladı."

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"New York’un Times Square meydanında insanlar, Gazze’ye destek için sloganlar atıyor."

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
16
10
10
7
5
2
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın