Hamas ile İsrail Arasındaki Ateşkes Haberini Filistin Halkı Sevinç ve Coşkuyla Karşıladı
Gazze’de tam ateşkes konusunda anlaşmaya varıldı. Anlaşma kapsamında İsrail ordusu, bölgenin %70’inden aşamalı olarak çekilecek ve esirler eş zamanlı olarak serbest bırakılacak. Yıllardır süren çatışmaların ardından gelen bu haber, Gazze sokaklarında umut ve sevinç yarattı. Özellikle Gazzeli çocuklar, barışın ilk ışıklarıyla birlikte uzun zaman sonra ilk kez gerçek bir mutluluk yaşadı.
