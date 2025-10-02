Filistin Topraklarının İşgal Sürecinin İlk Büyük Adımı: 1948'de Ne Oldu?
1948’de başlayan ve bugün hala etkilerini hissettiren bir felaket. Peki 1948'de ne oldu ve Filistinliler neden 15 Mayıs'ı 'Felaket Günü' olarak anıyor?
1948, Filistin tarihi için dönüm noktasıydı: Birleşmiş Milletler’in 29 Kasım 1947’de aldığı Filistin’in bölünmesi kararı, Arap ve Yahudi toplulukları arasında gerilimi yükseltti.
Bu savaş sırasında yaklaşık 750.000 Filistinli, evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Filistinliler her yıl 15 Mayıs’ı Nakba Günü olarak anıyor.
