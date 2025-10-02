Filistin Topraklarının İşgal Sürecinin İlk Büyük Adımı: 1948'de Ne Oldu?

Bunun nedeni, İsrail’in ilanından hemen sonraki günün Filistinli mültecilerin evlerinden sürülmeye başlandığı gün olmasıdır. Bu tarih, sürgün, toprak kaybı ve ulusal travmayı simgeliyor. Bugün hala milyonlarca Filistinli, 1948’deki bu kayıpların ve sürgünün etkilerini hissediyor.

…Ve bugün, 1948’de başlayan acı hala devam ediyor; İsrail işgalinde ısrarcı, Filistin ise özgürlük ve adalet için hala direniyor.