onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Filistin Topraklarının İşgal Sürecinin İlk Büyük Adımı: 1948'de Ne Oldu?

Filistin Topraklarının İşgal Sürecinin İlk Büyük Adımı: 1948'de Ne Oldu?

israil filistin
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.10.2025 - 15:42

1948’de başlayan ve bugün hala etkilerini hissettiren bir felaket. Peki 1948'de ne oldu ve Filistinliler neden 15 Mayıs'ı 'Felaket Günü' olarak anıyor?

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1948, Filistin tarihi için dönüm noktasıydı: Birleşmiş Milletler’in 29 Kasım 1947’de aldığı Filistin’in bölünmesi kararı, Arap ve Yahudi toplulukları arasında gerilimi yükseltti.

1948, Filistin tarihi için dönüm noktasıydı: Birleşmiş Milletler’in 29 Kasım 1947’de aldığı Filistin’in bölünmesi kararı, Arap ve Yahudi toplulukları arasında gerilimi yükseltti.

Karara göre Filistin toprakları Arap ve Yahudi devletleri olarak ikiye ayrılacaktı. Ancak bu plan, Filistinli Araplar ve çevre Arap devletleri tarafından kabul edilmedi.

14 Mayıs 1948’te İsrail Devleti’nin ilanı, hemen ertesi gün Arap ülkelerinin müdahalesiyle geniş çaplı bir savaşı başlattı.

Bu savaş sırasında yaklaşık 750.000 Filistinli, evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Bu savaş sırasında yaklaşık 750.000 Filistinli, evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Köyler ve şehirler yıkıldı, Filistinli topluluklar diaspora yaşamına sürüklendi. Toprakların büyük bir kısmı İsrail’in kontrolüne geçti. 

Bu olaylar, Filistinliler için “El Nakba” yani “Büyük Felaket” olarak adlandırıldı.

Filistinliler her yıl 15 Mayıs’ı Nakba Günü olarak anıyor.

Filistinliler her yıl 15 Mayıs’ı Nakba Günü olarak anıyor.

Bunun nedeni, İsrail’in ilanından hemen sonraki günün Filistinli mültecilerin evlerinden sürülmeye başlandığı gün olmasıdır. Bu tarih, sürgün, toprak kaybı ve ulusal travmayı simgeliyor. Bugün hala milyonlarca Filistinli, 1948’deki bu kayıpların ve sürgünün etkilerini hissediyor. 

…Ve bugün, 1948’de başlayan acı hala devam ediyor; İsrail işgalinde ısrarcı, Filistin ise özgürlük ve adalet için hala direniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın