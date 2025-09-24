BBC'ye Göre Filistin'in Büyük Devletler Tarafından Tanınmasının Anlamı Ne?

Geçtiğimiz günlerde 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda pek çok ülke Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını açıklamıştı. Belçika, Lüksemburg, Malta, Andorra, Monaco, Kanada, Avustralya ve Portekiz'in yanısıra dikkat çeken ülkelerden ikisi Birleşik Krallık (İngiltere) ve Fransa oldu. Çünkü bu ülkeler Çin, Rusya ve ABD ile birlikte BM'nin daimi güvenlik üyesi olan 5 ülkeden ikisi.

Peki devlet olarak tanınmak ne anlama geliyor? Diplomatik olarak Filistin'e bir faydası olacak mı? İsrail'in saldırıları karşısında baskı oluşturacak mı? Gazze'deki insani krize karşı bir çözüm olacak mı?