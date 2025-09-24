BBC'ye Göre Filistin'in Büyük Devletler Tarafından Tanınmasının Anlamı Ne?
Geçtiğimiz günlerde 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda pek çok ülke Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını açıklamıştı. Belçika, Lüksemburg, Malta, Andorra, Monaco, Kanada, Avustralya ve Portekiz'in yanısıra dikkat çeken ülkelerden ikisi Birleşik Krallık (İngiltere) ve Fransa oldu. Çünkü bu ülkeler Çin, Rusya ve ABD ile birlikte BM'nin daimi güvenlik üyesi olan 5 ülkeden ikisi.
Peki devlet olarak tanınmak ne anlama geliyor? Diplomatik olarak Filistin'e bir faydası olacak mı? İsrail'in saldırıları karşısında baskı oluşturacak mı? Gazze'deki insani krize karşı bir çözüm olacak mı?
İngiltere Başbakanı Keir Starmer geçtiğimiz gün iki devletli çözümü desteklediğini şöyle açıklamıştı.
Peki Filistin'in devlet olarak tanınması ne anlama geliyor?
İki devletli çözüm nedir?
BBC'nin analizine göre Filistin'in pek çok önemli devlet tarafından tanınması şimdilik sahaya etki etmeyecek olsa da diplomaside bir zafer kazandığı anlamına geliyor.
Birleşmiş Milletler'de kaç ülke Filistin'i tanıyor?
