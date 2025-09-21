onedio
Avustralya ve Kanada, Filistin'i Resmen Devlet Olarak Tanıdığını Açıkladı!

Merve Ersoy
21.09.2025 - 16:09

Kanada Başbakanı Mark Carney, 'Kanada bugün Filistin Devleti'ni tanıyor.' açıklamasında bulundu.

Avustralya'nın da Filistin'i devlet olarak tanıdığı öğrenildi.

Detaylar geliyor...

Kanada ve Avustralya Filistin'i resmen tanıdı!

Ekim 2023'ten bu yana saldırı altında olan Gazze'de savaş son bulmazken, son aylarda Filistin'i tanıyan devletler artmaya başladı. Son olarak Kanada ve Avustralya Filistin devletini resmen tanıdıklarını açıkladı ve hemen ardından İngiltere'den de Filistin açıklaması geldi. 

Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin Filistin devletini tanıdığını duyurdu. Carney yaptığı açıklamada, 'Kanada, Filistin Devleti'ni tanıyor ve hem Filistin devleti hem de İsrail devleti için barışçıl bir gelecek vaadini inşa etmede ortaklık sunuyor.' dedi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de Filistin devletini tanıdıklarını duyurdu. Albanese açıklamasında, 'Avustralya resmen Filistin devletini tanıyor.' dedi.

