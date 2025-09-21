Avustralya ve Kanada, Filistin'i Resmen Devlet Olarak Tanıdığını Açıkladı!
Kanada Başbakanı Mark Carney, 'Kanada bugün Filistin Devleti'ni tanıyor.' açıklamasında bulundu.
Avustralya'nın da Filistin'i devlet olarak tanıdığı öğrenildi.
Detaylar geliyor...
Kanada ve Avustralya Filistin'i resmen tanıdı!
