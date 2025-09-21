Resmen Duyuruldu: İngiltere, Filistin'i Devlet Olarak Tanıdığını Açıkladı
İngiltere, Filistin'i devlet olarak tanıdığını resmen açıkladı.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın 21 Eylül Pazar günü yapacağı açıklamada Filistin’i devlet olarak resmen tanıyacağı duyurulmuştu. Starmer, Trump ile görüşmesinde çözümün bir parçası olarak bu kararın alındığını açıkladı.
Fransa, Avusturalya, Kanada ve Portekiz de BM 80'inci Genel Kurulu’nda Filistin’i devlet olarak resmen tanıyacaklarını duyurmuşlardı.
New York'ta BM 80. Genel Kurulu'nda dünya liderleri bir araya geldi.
