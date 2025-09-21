onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Son Dakika
Resmen Duyuruldu: İngiltere, Filistin'i Devlet Olarak Tanıdığını Açıkladı

Resmen Duyuruldu: İngiltere, Filistin'i Devlet Olarak Tanıdığını Açıkladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.09.2025 - 16:16

İngiltere, Filistin'i devlet olarak tanıdığını resmen açıkladı. 

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın 21 Eylül Pazar günü yapacağı açıklamada Filistin’i devlet olarak resmen tanıyacağı duyurulmuştu. Starmer, Trump ile görüşmesinde çözümün bir parçası olarak bu kararın alındığını açıkladı. 

Fransa, Avusturalya, Kanada ve Portekiz de BM 80'inci Genel Kurulu’nda Filistin’i devlet olarak resmen tanıyacaklarını duyurmuşlardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

New York'ta BM 80. Genel Kurulu'nda dünya liderleri bir araya geldi.

New York'ta BM 80. Genel Kurulu'nda dünya liderleri bir araya geldi.

Genel Kurul öncesi çok sayıda ülke, İsrail'in Gazze’ye yönelik havadan ve karadan şiddetli saldırıları sürerken bu eylemleri kınayarak Filistin’i devlet olarak tanıyacaklarını açıklamıştı. Genel Kurulu öncesi üç ülke daha Filistin devletini tanıdığını duyurdu. Avustralya ve Kanada'nın ardından İngiltere de Filistin'i resmi olarak tanıdı. 

İngiltere Başbakanı Keir Starmer açıklamasında, 'Hamas'ın geleceği hükümette ve güvenlikte rolü olamaz. Önümüzdeki haftalarda diğer Hamas üyelerine yönelik yaptırımlar uygulanması için talimat verdim. İki devletli çözüm umudu azalıyor ancak bu umudun sönmesine izin veremezsiniz' ifadelerine yer verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
44
17
2
2
2
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın