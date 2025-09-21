Resmen Duyuruldu: İngiltere, Filistin'i Devlet Olarak Tanıdığını Açıkladı

Genel Kurul öncesi çok sayıda ülke, İsrail'in Gazze’ye yönelik havadan ve karadan şiddetli saldırıları sürerken bu eylemleri kınayarak Filistin’i devlet olarak tanıyacaklarını açıklamıştı. Genel Kurulu öncesi üç ülke daha Filistin devletini tanıdığını duyurdu. Avustralya ve Kanada'nın ardından İngiltere de Filistin'i resmi olarak tanıdı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer açıklamasında, 'Hamas'ın geleceği hükümette ve güvenlikte rolü olamaz. Önümüzdeki haftalarda diğer Hamas üyelerine yönelik yaptırımlar uygulanması için talimat verdim. İki devletli çözüm umudu azalıyor ancak bu umudun sönmesine izin veremezsiniz' ifadelerine yer verdi.