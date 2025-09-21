onedio
Özgür Özel Geçerli Tüm Oyları Alarak Yeniden CHP Genel Başkanı Seçildi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.09.2025 - 13:57

CHP'de 22. Olağanüstü Kurultay bugün düzenlendi. Kılıçdaroğlu'nun katılmadığı kurultayda dikkat çekici anlar yaşandı. Bin 127 delegenin oy kullandığı kurultayda, Özgür Özel 835 geçerli oyun tamamını alarak yeniden başkan seçildi.

Özgür Özel, yeniden CHP Başkanı seçildi.

CHP'de 22. Olağanüstü Kurultay bugün düzenlendi.  Saat 10.00'da başlayan kurultaya Özgür Özel eski genel başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile geldi.  Özgür Özel'in telefonla aradığı Kemal Kılıçdaroğlu ise kurultaya katılmadı. Kurultayda, Kılıçdaroğlu için koltuk ayrılmadı.

Özgür Özel, 835 geçerli oyun tamamını alarak yeniden CHP genel başkanı seçildi.

'Silivri Zindanı' Köşesi

Kurultay salonunda dikkat çeken durumlardan biri de 'Silivri Zindanı' köşesi oldu. Silivri Zindanı bölümüne cezaevinde tutuklu bulunan belediye başkanlarının fotoğrafları asıldı ve zincir vuruldu. En önde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yer verildiği görüldü.

Dilara Bağcı
