Özgür Özel Geçerli Tüm Oyları Alarak Yeniden CHP Genel Başkanı Seçildi
CHP'de 22. Olağanüstü Kurultay bugün düzenlendi. Kılıçdaroğlu'nun katılmadığı kurultayda dikkat çekici anlar yaşandı. Bin 127 delegenin oy kullandığı kurultayda, Özgür Özel 835 geçerli oyun tamamını alarak yeniden başkan seçildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özgür Özel, yeniden CHP Başkanı seçildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Silivri Zindanı' Köşesi
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın