article/comments
article/share
Filistin'i Tanıyan Ülkeler 2025: Filistin'i Tanıyan İlk Ülke Hangisi, Kaç Ülke Var?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.09.2025 - 16:53

İsrail'in 2023'ten bu yana süren saldırılarının ardından son aylarda Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı artmaya başladı. İsrail’in Gazze’ye yönelik havadan ve karadan şiddetli saldırıları sürerken bu eylemleri kınayan ülkelerden birer birer açıklama gelirken, 'Filistin'i tanıyan ülkeler hangileri?', 'Filistin'i ilk tanıyan ülke hangisi?', 'Filistin'i tanıyan kaç ülke var?' soruları merak edilmeye başladı.

İşte, detaylar...

Filistin'i Tanıyan Ülkeler Hangileri?

Bahreyn, Cezayir, Endonezya, Fas, Irak, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, Somali, Tunus, Türkiye, Yemen, Afganistan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Küba, Madagaskar, Nikaragua, Pakistan, Suudi Arabistan, Sırbistan, Ürdün, Zambiya, Arnavutluk, Brunei, Cibuti, Mauritius, Sudan, Gambiya, Hindistan, Mısır, Nijerya, Kıbrıs Cumhuriyeti, Çekya, Slovakya, Seyşeller, Sri Lanka, Namibya, Belarus, Rusya, Ukrayna, Vietnam, Çin, Burkina Faso, Gine, Gine-Bissau, Kamboçya, Komorlar, Mali, Moğolistan, Senegal, Macaristan, Kuzey Kore, Nijer, Romanya, Tanzanya, Yeşil Burun Adaları, Bulgaristan, Maldivler, Gana, Togo, Zimbabve, Çad, Laos, Sierra Leone, Uganda, Kongo Cumhuriyeti, Angola, Mozambik, Sao Tome ve Principe, Gabon, Umman, Polonya, Kongo DC, Botsvana, Nepal, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ruanda, İran, Benin, Kenya, Ekvator Ginesi, Vanuatu, Filipinler, Esvatini, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Gürcistan, Bosna Hersek, Tacikistan, Özbekistan, Papua Yeni Gine, Güney Afrika, Kırgızistan, Malavi, Doğu Timor, Paraguay, Karadağ, Kosta Rika, Lübnan, Fildişi Sahili, Venezuela, Dominik Cumhuriyeti, Brezilya, Arjantin, Bolivya, Ekvador, Şili, Guyana, Peru, Surinam, Uruguay, Lesotho, Güney Sudan, Suriye, Liberya, El Salvador, Honduras, Saint Vincent ve Grenadinler, Belize, Dominika, Antigua ve Barbuda, Grenada, İzlanda, Tayland, Guatemala, Haiti, İsveç, Saint Lucia, Kolombiya, Saint Kitts ve Nevis, Barbados, Jamaika, Trinidad ve Tobago, Bahamalar, İrlanda, İspanya, Norveç, Slovenya, Ermenistan, Meksika, Avustralya, Kanada, İngiltere.

Filistin'i Tanıyan İlk Ülke Hangisi?

Filistin'i 15 Kasım 1988'de tanıyan ilk ülkeler; Bahreyn, Cezayir, Endonezya, Fas, Irak, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, Somali, Tunus, Türkiye, Yemen bulunuyor.

Filistin'i Tanıyan Kaç Ülke Var?

Filistin'i tanıyan 150 ülke bulunuyor.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
