onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Gazze’de Ateşkes Sağlandı: Tarihi İmzalar Atıldı

Gazze’de Ateşkes Sağlandı: Tarihi İmzalar Atıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.10.2025 - 12:08

Gazze'de ateşkes anlaşması imzalandı. Mısır basını, imzaların atılmasıyla Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiğini açıkladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı belirtildi. İsrail, Gazze'deki birliklerin geri çekilmeye hazırlandığı dile getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi.

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi.

Hamas ve İsrail arasında anlaşmaya varılan Gazze'de ateşkes planının ilk aşaması yürürlüğe girdi. 

Anlaşmanın imzalanmasının ardından Gazze'de ateşkesin sahada yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yetkililer anlaşmanın İsrail Güvenlik Kabinesi'nde görüşüleceğini belirterek hükümette yapılacak oylama ile anlaşmanın onaylanmasının beklendiğini dile getirdi.

Öte yandan Trump yaptığı açıklamada, 'Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
4
3
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın