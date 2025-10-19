Almanya’dan Savaş Hamlesi: Zorunlu Askerlik Gündeme Alındı

Almanya, savaş ihtimaline karşı hazırlıklarını hızlandırdı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz hükümetinin askerlik yasa tasarısı meclis genel kurulunda tartışıldı. Ordu, asker sayısını gönüllülük esasına göre artırmayı planlıyor. Askerlik çağına gelmiş tüm erkeklere ise bir form gönderilecek ve askerliğe elverişli olup olmadıklarını beyan edecekler.

Alman Savunma Bakanlığı yasa tasarısının kabulü halinde ilk aşamada her yıl 20 bin askerli personel almayı planlıyor. Eğer gönüllük istenildiği gibi gitmezse zorunlu askerliğe kapı aralanacak.