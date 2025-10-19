onedio
Almanya’dan Savaş Hamlesi: Zorunlu Askerlik Gündeme Alındı

Dilara Şimşek
19.10.2025 - 16:00

Almanya’da savaş gündemi arttı. Avrupa ve Rusya arasında olası bir savaşa karşı hazırlıklarına başlayan Almanya, bu nedenle yeni kararlar alma yoluna gitti. Yapılacak kapsamlı değişikliklerle zorunlu askerlik de yıllar sonra gündeme geldi. BBC Türkçe, Almanya konuşulan savaş gündemini derledi. 

Almanya’da askerlik zorunlu mu olacak?

Almanya, savaş ihtimaline karşı hazırlıklarını hızlandırdı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz hükümetinin askerlik yasa tasarısı meclis genel kurulunda tartışıldı. Ordu, asker sayısını gönüllülük esasına göre artırmayı planlıyor. Askerlik çağına gelmiş tüm erkeklere ise bir form gönderilecek ve askerliğe elverişli olup olmadıklarını beyan edecekler. 

Alman Savunma Bakanlığı yasa tasarısının kabulü halinde ilk aşamada her yıl 20 bin askerli personel almayı planlıyor. Eğer gönüllük istenildiği gibi gitmezse zorunlu askerliğe kapı aralanacak.

Almanya'da zorunlu askerlik detayları:

Yeni modele göre 18 yaşına gelmiş erkekler beyan ve kayıt yapmak zorunda olacak. Askerlik yoklaması olarak nitelendirilen bu kayıt formları internet üzerinden doldurulacak. 

Kişilerin boy, kilo, eğitim durumu, yetkinlikleri ve askerlik yapıp yapmak istemediği sorulacak. Askerlik yapmak isteyenler ise test ve sağlık kontrolüne tabi tutulacak. Reformun 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Almanya, savaş ihtimaline karşı milyar euroluk bütçe ayırmaya başladı.

Almanya’da, Nazi geçmişi nedeniyle orduya güvensizlik mevcut. Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle Almanya, zorunlu askerliği askıya almıştı. 2011 yılından itibaren ise savunma sanayiye yatırımını ve askeri personeli azaltmıştı. 

Ancak Almanya şimdi Rusya-Ukrayna savaşını tehlike olarak görüyor. 

Bu nedenle ülke, yeni silah alımı için 100 milyar euro üzerinde kaynak ayırdı.  Başbakan Friedrich Merz, Alman ordusunu Avrupa'nın en güçlü ordusu haline getirmeyi hedefledikleri belirtti.

