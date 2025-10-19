onedio
"Dünyanın En Cüretkar Soygunu": Paris'teki Dünyaca Ünlü Louvre Müzesi Soyuldu Napolyon'un Mücevherleri Çalındı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.10.2025 - 14:05

Dünyanın en ünlü sanat müzelerinden biri olan ve Paris'te bulunan Louvre Müzesi, bugün sabah saatlerinde soyuldu. Yapılan soygunun ardından Louvre Müzesi ziyaretçi girişine kapatıldı. Hırsızlar, Mona Lisa'ya birkaç blok uzaklıkta yer alan, Napolyon dönemine ait mücevherlerin sergilendiği Galerie d’Apollon bölümüne girerek tam 9 tarihi parçayı çaldı.

Dünyanın en ünlü sanat müzelerinden olan Louvre Müzesi'nde hırsızlar Napolyon dönemine ait mücevherlerin sergilendiği Galerie d’Apollon bölümüne girerek Napolyon ve İmparatoriçe'ye ait 9 tarihi parçayı çaldı.

19 Ekim sabahı Louvre Müzesi'ne binlerce Parisli ve turist giremedi. Müze, güvenlik güçleri tarafından kordon altına alındı ​​ve kapıları kapatıldı. Kısa bir süre sonra, Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, müzenin soyulduğunu duyurdu.

Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
