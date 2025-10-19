"Dünyanın En Cüretkar Soygunu": Paris'teki Dünyaca Ünlü Louvre Müzesi Soyuldu Napolyon'un Mücevherleri Çalındı
Dünyanın en ünlü sanat müzelerinden biri olan ve Paris'te bulunan Louvre Müzesi, bugün sabah saatlerinde soyuldu. Yapılan soygunun ardından Louvre Müzesi ziyaretçi girişine kapatıldı. Hırsızlar, Mona Lisa'ya birkaç blok uzaklıkta yer alan, Napolyon dönemine ait mücevherlerin sergilendiği Galerie d’Apollon bölümüne girerek tam 9 tarihi parçayı çaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paris'teki Louvre Müzesi bu sabah soyuldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın