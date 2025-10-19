Hasan Arda Kaşıkçı, Düğününe Katılan İsimler Üzerinden Konuşulanlara Açıklık Getirdi

htalks ismiyle bilinen yayınca Hasan Arda Kaşıkçı, düğününe katılan isimlerle bir kez daha gündeme gelmişti. Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu, Okan Buruk, Hakan ve Kerim Sabancı'nın katıldığı düğünde bu isimlerin nasıl bir araya gelebildiği konuşulmuştu.

Hasan Arda Kaşıkçı bugün açtığı yayında davetlilere dair açıklamalar yaptı ve bazı isimleri nasıl davet etiğini, nasıl geldiklerini aktardı.

X'te yayın yapan @platcornweb'in paylaştığı videoda Kaşıkçı şunları söyledi:

'Acun Ilıcalı'yı arıyorum, abim gibi sevdiğim değer verdiğim bir insan. Hakan ve Kerim Sabancı'yı da ayırıyorum. Onlar da ailemden gibi, her zaman görüştüğüm isimler. Emre Hoca ve Okan Hoca konusunu açıklayayım. Okan Hoca ile bir restoranda ortak arkadaşımız aracılığıyla tanıştık. Bizi izliyormuş, Hilmi'yi ismen söyledi hatta. Yanımda eşim vardı, tanıştık. Dedik ki Ekim'de evleniyoruz müsaitseniz sizi de bekleriz dedik. O da buradaysam gelirim dedi, hakikaten de geldi. Beklemiyordum şaşırdım. Gelme hikayesi bu. Emre Hoca ile mesele daha tuhaf. Başka yerde karşılaşmıştık. Sonra beni aradı, FaceTime'de 'Bize çok sallıyormuşsun yayınlarda' dedi. O işler öyle değil falan konuşurken yine yanımda eşim vardı. Evleniyoruz, ne zaman, Ekim'de, nerede, Beykoz'da... Tamam geleceğim dedi. O da beni şaşırttı, gelmesini beklemiyordum. Sadece bana ve eşime verdikleri sözden dolayı geldiler, ikisine de teşekkür ediyorum.'

Kaynak - platcorn