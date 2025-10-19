onedio
Kuzey Kıbrıs Seçimlerinde Sandıklar Kapandı: Yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman

Kuzey Kıbrıs Seçimlerinde Sandıklar Kapandı: Yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman

19.10.2025 - 20:05

Kuzey Kıbrıs’ta cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu başladı. 08.00’den itibaren oy kullanmaya başlayan 218 bin 313 seçmen, ülke genelindeki 777 sandıkta 18.00’e kadar oy verildi. Ve açılan 735 sandık sonucunda Erhürman oyların %62'sini alarak büyük bir üstünlük sağladı. Yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu. Resmi açıklama için son sandıklar bekleniyor.

Adaylar kimdi?

Adaylar kimdi?

Kuzey Kıbrıs’taki cumhurbaşkanlığı seçiminde 5’i bağımsız toplam 7 aday yarışıyor. Oy pusulasında sıralama şöyle: Osman Zorba, Tufan Erhürman, Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran, Mehmet Hasgüler, İbrahim Yazıcı, Hüseyin Gürlek ve Ersin Tatar. 7. sıradaki Hüseyin Gürlek, dün Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.

İki aday ön plana çıktı.

İki aday ön plana çıktı.

Mevcut cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden Tufan Erhürman öne çıkan iki aday olarak görünüyordu.

Seçim sonuçlarında kazanan nasıl belirleniyor?

Seçim sonuçlarında kazanan nasıl belirleniyor?

Kuzey Kıbrıs’ta cumhurbaşkanlığı seçimleri her 5 yılda bir düzenleniyor. Bir adayın Cumhurbaşkanı olabilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu kazanması gerekiyor. Eğer hiçbir aday bu çoğunluğu sağlayamazsa, 7 gün sonra en fazla oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılacak ve bu turda en çok oy alan kişi Cumhurbaşkanı seçilecek.

Yeni Cumhurbaşkanı CTP'nin adayı Tufan Erhürman oldu.

Yeni Cumhurbaşkanı CTP'nin adayı Tufan Erhürman oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu tamamlandı. Ülke genelindeki 777 sandıkta 218 bin 313 seçmen oy kullandı. Saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi 18.00’de sona erdi. İlk sonuçlara göre ana muhalefet partisi CTP’nin adayı Tufan Erhürman, sandıkların 580’inden gelen verilere göre oyların yüzde 63,28’ini alarak KKTC’nin yeni cumhurbaşkanı oldu. Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise yüzde 35,27 ile ikinci sırada kaldı.

Tufan Erhürman Kimdir?

