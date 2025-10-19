Kuzey Kıbrıs Seçimlerinde Sandıklar Kapandı: Yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman

Kuzey Kıbrıs’ta cumhurbaşkanlığı seçimleri her 5 yılda bir düzenleniyor. Bir adayın Cumhurbaşkanı olabilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu kazanması gerekiyor. Eğer hiçbir aday bu çoğunluğu sağlayamazsa, 7 gün sonra en fazla oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılacak ve bu turda en çok oy alan kişi Cumhurbaşkanı seçilecek.