Tufan Erhürman Kimdir, Nereli? KKTC Yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Siyasi Hayatı

1999 ve 2004 yılları arasında T.C. Adalet Bakanlığı tarafından kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısı Taslağı Hazırlama Komisyon’larında üye olarak görev yaptı. “İdarenin Yargı Dışı Denetimi ve Ombudsman” konulu teziyle 2001 yılında hukuk doktoru oldu. 2001-2006 yılları arasında DAÜ Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2006-2008 arasında YDÜ Hukuk Fakültesi’nde çalıştıktan sonra, DAÜ Hukuk Fakültesi’ne döndü. 2002-2006 ve 2010-2013 yılları arasında DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Tufan Erhürman, 2008-2010'da Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın müzakere heyetinde yer aldı. 2013 seçimlerinde Lefkoşa Milletvekili seçildi. 13 Kasım 2016'da Cumhuriyetçi Türk Partisi ve ana muhalefet liderliğine, Mehmet Ali Talat'ın yerine geldi. 2018 genel seçimlerinde yeniden CTP Milletvekili oldu.

30 Ocak 2018'de Mustafa Akıncı hükûmeti kurma görevini Tufan Erhürman'a verdi. Böylece 2 Şubat'ta başbakan oldu.

19 Ekim 2025 tarihinde KKTC'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde gelen ilk sonuçlara göre ana muhalefet partisi CTP’nin adayı Tufan Erhürman oyların yüzde 63,28’ini alarak KKTC’nin yeni cumhurbaşkanı oldu.