onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Tufan Erhürman Kimdir, Nereli? KKTC Yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Siyasi Hayatı

Tufan Erhürman Kimdir, Nereli? KKTC Yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Siyasi Hayatı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.10.2025 - 19:53

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 19 Ekim Pazar günü sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde toplam 7 aday yarıştı ve kazanan isim Ana Muhalefet Partisi Lideri Tufan Erhürman oldu. KKTC seçimlerinde öne çıkan iki isim, mevcut cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden Tufan Erhürman olmuştu. 

Peki KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kimdir, kaç yaşında? Tufan Erhürman nereli?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tufan Erhürman Kimdir?

Tufan Erhürman Kimdir?

Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türk siyasetçidir. Aynı zamanda akademisyen, hukukçu ve diplomattır. Tufan Erhürman, 19 Ekim 2025 Pazar günü KKTC'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların çoğunluğunu alarak KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Tufan Erhürman Kaç Yaşında?

1970 yılında dünyaya gelen Tufan Erhürman, 2025 yılı itibarıyla 55 yaşındadır.

Tufan Erhürman Nereli?

Tufan Erhürman Kıbrıs, Lefkoşa'da dünyaya gelmiştir.

Tufan Erhürman'ın Eğitim Hayatı

Tufan Erhürman'ın Eğitim Hayatı

Tufan Erhürman, 1988’de Türk Maarif Koleji’nden mezun oldu. Ardından, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1992’de mezun oldu. 1995-2001 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İdare Hukuku Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. 

Bu yıllar arasında, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin yanı sıra, Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ’de de Hukuka Giriş, İdare Hukuku ve Anayasa Hukuku dersleri verdi. İdarenin Yargı Dışı Denetimi ve Ombudsman başlıklı tezi ile doktorayı bitirdi. Aynı zamanda Kamu Hukuku alanında akademisyenlik de yaptı.

Tufan Erhürman'ın Siyasi Kariyeri

Tufan Erhürman'ın Siyasi Kariyeri

1999 ve 2004 yılları arasında T.C. Adalet Bakanlığı tarafından kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısı Taslağı Hazırlama Komisyon’larında üye olarak görev yaptı. “İdarenin Yargı Dışı Denetimi ve Ombudsman” konulu teziyle 2001 yılında hukuk doktoru oldu. 2001-2006 yılları arasında DAÜ Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2006-2008 arasında YDÜ Hukuk Fakültesi’nde çalıştıktan sonra, DAÜ Hukuk Fakültesi’ne döndü. 2002-2006 ve 2010-2013 yılları arasında DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Tufan Erhürman, 2008-2010'da Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın müzakere heyetinde yer aldı. 2013 seçimlerinde Lefkoşa Milletvekili seçildi. 13 Kasım 2016'da Cumhuriyetçi Türk Partisi ve ana muhalefet liderliğine, Mehmet Ali Talat'ın yerine geldi. 2018 genel seçimlerinde yeniden CTP Milletvekili oldu.

30 Ocak 2018'de Mustafa Akıncı hükûmeti kurma görevini Tufan Erhürman'a verdi. Böylece 2 Şubat'ta başbakan oldu. 

19 Ekim 2025 tarihinde KKTC'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde gelen ilk sonuçlara göre ana muhalefet partisi CTP’nin adayı Tufan Erhürman oyların yüzde 63,28’ini alarak KKTC’nin yeni cumhurbaşkanı oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın