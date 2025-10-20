onedio
BBC Gündeme Taşıdı: Ankara’daki Yardım Mağazasında Yaşandığı İddia Edilen Olaylar İfşa Oldu

Ali Can YAYCILI
20.10.2025 - 15:20 Son Güncelleme: 20.10.2025 - 15:27

Ankara'da 2014 yılında kurulan Umur Hayır Mağazası skandal iddialarla gündem oldu. Mağazanın gönüllü çalışanlarından olan ve ‘Mültecilerin dedesi’ olarak tanınan Sadettin Karagöz'ün yardım karşılığında yardıma muhtaç kadınları taciz ettiği iddia edildi. BBC’de yer alan habere göre; Suriyeli üç kadın yaşadıklarını tek tek anlattı. Olayların başrolündeki Sadettin Karagöz ise iddiaları reddetti.

Kaynak: BBC Türkçe

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
Mültecilerin Dedesi lakabıyla tanınan Sadettin Karagöz'ün yardım karşılığında yardıma muhtaç kadınları taciz ettiği iddia edildi.

BBC Türkçe’nin bir yıl süren araştırmasına göre, “mültecilerin dedesi” olarak tanınan Sadettin Karagöz’ün, başkentteki çaresiz Suriyeli kadınlara yönelik taciz ve istismar iddialarının merkezinde olduğu öne sürülüyor.

Altındağ’da 2014 yılında kurulan Umut Hayır Mağazası’nda gönüllü yardım çalışmaları yürüten Karagöz’ün, yardıma muhtaç kadınlara yardım bahanesiyle cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

Kadınlar yaşadıklarını kendileri anlattı…

Savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Medina, Nada ve Batoul isimli kadınlar yardım almak için gittikleri dükkânda Karagöz’ün kendilerini taciz ettiğini iddia etti. Medina, “Bağırmasaydım bana tecavüz etmeye çalışacaktı” derken, Nada “Yalnız kalmamı istedi, gelmezsem yardım etmeyeceğini söyledi” dedi. Batoul ise yardım paketini almak için döndüğünde Karagöz’ün kendisine dokunduğunu ve tepki gösterince dükkândan ayrıldığını anlattı.

Medina, herkesin kendisini Karagöz'ün Umut Hayır Mağazası'na yönlendirdiğini anlatıyor. Karagöz'ün ilk başta kendisine, 'Kapım sana her zaman açık. Gidecek yerin olmadığında bana gel, sana yardım ederim' dediğini aktarıyor Medina, daha sonra dükkana gittiğinde ise Karagöz'ün değiştiğini söylüyor.

Kadınlara izinleri olmadan dokunduğunu farkettiğini, Karagöz'ün kendisine de dokunduğunu anlatıyor. Fakat son gidişinde, durum daha da kötüleşmiş.

Dükkanda Karagöz'ün kendisini yardım vermek için perdenin arkasındaki bir alana götürdüğünü söylüyor: 'Beni kavradı, beni beğendiğini söyledi. Öpmeye başladı. Çığlık attım, beni bırakmasını söyledim. Eğer bağırmasaydım bana tecavüz etmeye çalışacaktı.'

Medina dükkandan kaçtığını, Karagöz'e polise gideceğini söylediğini, ancak Karagöz'ün 'yanıma gel' diyerek kendisini ikna etmeye çalıştığını ifade ediyor.

Sadettin Karagöz iddiaları reddetti, takipsizlik kararı verildi.

Emekli bir banka çalışanı olan Sadettin Karagöz, tüm suçlamaları reddediyor.

Karagöz, mağazasında bugüne kadar 37 binden fazla kişiye yardım ettiğini belirterek, “Biz sadece iyilik yaptık, birkaç kişinin iftirasıyla yıkılmayız” dedi.

Karagöz hakkında daha önce de benzer şikâyetler yapıldığı, polisin 2019 ve 2025 yıllarında kendisini sorguladığı belirtildi. Ancak her iki dosyada da delil yetersizliği nedeniyle takipsizlik kararı verildi. 2025’te yardım mağazasına yapılan polis baskınında dükkan mühürlendi, Karagöz yeniden sorgulandı.

