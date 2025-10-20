BBC Gündeme Taşıdı: Ankara’daki Yardım Mağazasında Yaşandığı İddia Edilen Olaylar İfşa Oldu
Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
Ankara'da 2014 yılında kurulan Umur Hayır Mağazası skandal iddialarla gündem oldu. Mağazanın gönüllü çalışanlarından olan ve ‘Mültecilerin dedesi’ olarak tanınan Sadettin Karagöz'ün yardım karşılığında yardıma muhtaç kadınları taciz ettiği iddia edildi. BBC’de yer alan habere göre; Suriyeli üç kadın yaşadıklarını tek tek anlattı. Olayların başrolündeki Sadettin Karagöz ise iddiaları reddetti.
Kaynak: BBC Türkçe
Mültecilerin Dedesi lakabıyla tanınan Sadettin Karagöz'ün yardım karşılığında yardıma muhtaç kadınları taciz ettiği iddia edildi.
Kadınlar yaşadıklarını kendileri anlattı…
Sadettin Karagöz iddiaları reddetti, takipsizlik kararı verildi.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
