BBC Gündeme Taşıdı: Ankara’daki Yardım Mağazasında Yaşandığı İddia Edilen Olaylar İfşa Oldu

Savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Medina, Nada ve Batoul isimli kadınlar yardım almak için gittikleri dükkânda Karagöz’ün kendilerini taciz ettiğini iddia etti. Medina, “Bağırmasaydım bana tecavüz etmeye çalışacaktı” derken, Nada “Yalnız kalmamı istedi, gelmezsem yardım etmeyeceğini söyledi” dedi. Batoul ise yardım paketini almak için döndüğünde Karagöz’ün kendisine dokunduğunu ve tepki gösterince dükkândan ayrıldığını anlattı.

Medina, herkesin kendisini Karagöz'ün Umut Hayır Mağazası'na yönlendirdiğini anlatıyor. Karagöz'ün ilk başta kendisine, 'Kapım sana her zaman açık. Gidecek yerin olmadığında bana gel, sana yardım ederim' dediğini aktarıyor Medina, daha sonra dükkana gittiğinde ise Karagöz'ün değiştiğini söylüyor.

Kadınlara izinleri olmadan dokunduğunu farkettiğini, Karagöz'ün kendisine de dokunduğunu anlatıyor. Fakat son gidişinde, durum daha da kötüleşmiş.

Dükkanda Karagöz'ün kendisini yardım vermek için perdenin arkasındaki bir alana götürdüğünü söylüyor: 'Beni kavradı, beni beğendiğini söyledi. Öpmeye başladı. Çığlık attım, beni bırakmasını söyledim. Eğer bağırmasaydım bana tecavüz etmeye çalışacaktı.'

Medina dükkandan kaçtığını, Karagöz'e polise gideceğini söylediğini, ancak Karagöz'ün 'yanıma gel' diyerek kendisini ikna etmeye çalıştığını ifade ediyor.