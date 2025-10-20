onedio
Barajlar Alarm Vermeye Devam Ediyor: Ankara’da Baraj Dolululuk Oranı Yüzde 3.5’a Geriledi

Ankara
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.10.2025 - 19:15

Türkiye kuraklıkla karşı karşıya. Yağışsız geçen aylar sonrasında Bursa’da baraj doluluk oranı sıfıra kadar gerilemişti. Bursa Büyükşehir Başkanı Mustafa Bozbey yaptığı açıklamada, “DSİ’nin önerdiği kotun altındaki su da kullanılabilir durumda ve ihtiyaca göre bu su sistemimize dahil ediliyor.” ifadelerini kullanmıştı. 

Kahramanmaraş ve Ankara’da da barajlardaki su durumu kritik seviyelere geriledi. Kahramanmaraş’ta barajların sadece yüzde 1’i doluyken, Ankara’daki baraj doluluk oranları ise yüzde 3.5 olarak ölçüldü.

Türkiye’de yağışsız geçen yaz ayları sonrasında milyonlarca insan kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Bursa’da barajların doluluk oranı sıfıra inerken, Bursa Büyükşehir Başkanı Mustafa Bozbey yaptığı açıklamada barajlarda kullanılabilir suyun hala olduğunu açıkladı.

Şu anda barajlarda görünen oranın yüzde sıfır olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, durumun ‘suyumuz tükendi’ anlamına da gelmediğini dile getirdi. 

Hiç kimsenin endişelenmesine gerek olmadığını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, 'DSİ’nin önerdiği kotun altındaki su da kullanılabilir durumda ve ihtiyaca göre bu su sistemimize dâhil ediliyor. Belirlenen kotun altındaki su ise rezerv kottur. Bu süreçte Bursa’ya günlük ortalama 430 bin metreküp su veriyoruz. Bu suyun 90 bin metreküpü kuraklığın getireceği bu günleri düşünerek yaptığımız Çınarcık Barajı by-pass hattından, 175 bin metreküpü yeraltı kuyularından, 35 bin metreküpü ise kaynak sularından sağlanıyor. Çınarcık Barajı by-pass hattını günlük 100 bin metreküp olarak hesaplamıştık. Ancak oradaki sanayinin yol güzergahı değişikliğinden dolayı 10 bin metreküp daha az su alıyoruz' diye konuştu.

Kahramanmaraş ve Ankara için de durum kötüye gidiyor.

Son açıklanan verilere göre Kahramanmaraş’ta barajların doluluk oranı yüzde 1’e kadar geriledi. Ankara’da ise son baraj doluluk oranı yüzde 3.5 olarak ölçüldü.

İki kentte uzun süreli planlı su kesintileri yapılırken, Ankara’da mezarlıklarda bulunan su hayratlarındaki muslukların bile söküldüğü iddia edildi.

Bazı kentlerdeki baraj doluluk oranları şu şekilde.👇

