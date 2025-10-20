Barajlar Alarm Vermeye Devam Ediyor: Ankara’da Baraj Dolululuk Oranı Yüzde 3.5’a Geriledi
Türkiye kuraklıkla karşı karşıya. Yağışsız geçen aylar sonrasında Bursa’da baraj doluluk oranı sıfıra kadar gerilemişti. Bursa Büyükşehir Başkanı Mustafa Bozbey yaptığı açıklamada, “DSİ’nin önerdiği kotun altındaki su da kullanılabilir durumda ve ihtiyaca göre bu su sistemimize dahil ediliyor.” ifadelerini kullanmıştı.
Kahramanmaraş ve Ankara’da da barajlardaki su durumu kritik seviyelere geriledi. Kahramanmaraş’ta barajların sadece yüzde 1’i doluyken, Ankara’daki baraj doluluk oranları ise yüzde 3.5 olarak ölçüldü.
Türkiye’de yağışsız geçen yaz ayları sonrasında milyonlarca insan kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.
Kahramanmaraş ve Ankara için de durum kötüye gidiyor.
Bazı kentlerdeki baraj doluluk oranları şu şekilde.👇
