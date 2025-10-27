Ali Koç La Liga’dan Takım Alacak İddiası: Sevilla’nın Sahibi Del Nido Ailesinde Kriz

Patronlar Dünyası’nın İspanyol Estadio Deportivo’dan aktardığına göre, yönetimsel krizin içinde olan Sevilla’nın satışı gündeme gelirken, Ali Koç’un da kulubün çoğunluk hissesi için nabız yokladığı iddia edildi.

Kulübün sahibi olan Del Nido ailesinde yaşanan kriz sonrasında Sevilla’nın satışı için girişimlerin hızlandığı iddia edildi. Uluslararası birçok yatırım kuruluşunun da Sevilla’nın satışında teklif vereceği konuşuluyor.

Ali Koç’un olası bu hamlesi, onu Avrupa’da kulüp sahibi Türk iş insanları arasına katabilir ve yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.