Ali Koç La Liga’dan Takım Alacak İddiası: Sevilla’nın Sahibi Del Nido Ailesinde Kriz

27.10.2025 - 13:41

Fenerbahçe’de başkanlığı Saadettin Saran’a kaptıran Ali Koç için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. La Liga’nın köklü kulüplerinden biri olan Sevilla’nın sahibi Del Nido ailesinde yaşanan yönetim krizi nedeniyle takımın satışı gündeme geldi. Sevilla’nın satışının gündeme gelmesi yatırımcıların ilgisini çekeren, Estadio Deportivo isimli gazete yatırımcıların arasında Ali Koç’un da olduğunu iddia etti.

Türkiye’nin en zengin iş insanlarının başında gelen Ali Koç, 7 yıl sürdürdüğü Fenerbahçe Başkanlığı görevini son seçimde Sadettin Saran’a kaybetmişti.

Patronlar Dünyası’nın İspanyol Estadio Deportivo’dan aktardığına göre, yönetimsel krizin içinde olan Sevilla’nın satışı gündeme gelirken, Ali Koç’un da kulubün çoğunluk hissesi için nabız yokladığı iddia edildi.

Kulübün sahibi olan Del Nido ailesinde yaşanan kriz sonrasında Sevilla’nın satışı için girişimlerin hızlandığı iddia edildi. Uluslararası birçok yatırım kuruluşunun da Sevilla’nın satışında teklif vereceği konuşuluyor.

Ali Koç’un olası bu hamlesi, onu Avrupa’da kulüp sahibi Türk iş insanları arasına katabilir ve yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

