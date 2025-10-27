Ali Koç La Liga’dan Takım Alacak İddiası: Sevilla’nın Sahibi Del Nido Ailesinde Kriz
Fenerbahçe’de başkanlığı Saadettin Saran’a kaptıran Ali Koç için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. La Liga’nın köklü kulüplerinden biri olan Sevilla’nın sahibi Del Nido ailesinde yaşanan yönetim krizi nedeniyle takımın satışı gündeme geldi. Sevilla’nın satışının gündeme gelmesi yatırımcıların ilgisini çekeren, Estadio Deportivo isimli gazete yatırımcıların arasında Ali Koç’un da olduğunu iddia etti.
Türkiye’nin en zengin iş insanlarının başında gelen Ali Koç, 7 yıl sürdürdüğü Fenerbahçe Başkanlığı görevini son seçimde Sadettin Saran’a kaybetmişti.
