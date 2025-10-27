onedio
Gram Altını Olanlar Dikkat: Bir Kuyumcu Test Yaptı, Müşterinin 21 Altını Sahte Çıktı

Gram Altını Olanlar Dikkat: Bir Kuyumcu Test Yaptı, Müşterinin 21 Altını Sahte Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.10.2025 - 13:39

Altın en önemli yatırım araçlardan biri. Çeyrek altın 10 bin liraya dayanırken vatandaşlar gram altına talebini artırdı. Altına talep artınca da dolandırıcılar harekete geçti. İnternette bile altın satın alınırken uzmanlar sık sık güvenilir ve bilindik yerlerden altın alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Ankara'da bir kuyumcu vatandaşın bozmak için getirdiği altınları test etti. Altınlardan şüphelenen kuyumcu yaptığı testle 78 gram altından 21’inin sahte olduğunu ortaya çıkardı.

Buradan izleyebilirsiniz:

"Her yerden paketli altın alınmaz."

"Her yerden paketli altın alınmaz."

Bir kuyumcu, müşterinin getirdiği 78 gram altının pek çoğundan şüphelendi. Paketli altın olarak bilinen gram altınları kesen kuyumcu, 21 gram altının sahte olduğunu ortaya çıkardı. Kuyumcu o anları videoyla kayıt altına alırken “Bugün gelen müşterimizden gram altın, paketli diye tabir ettiğimiz… Üzerinde yer yazmıyor. Şüphelendim ve kestim. Her yerden paketli altın alınmaz. Bunları yapanlar kul hakkı yiyor. Müşterimizin morali çok bozuldu” ifadelerini kullandı.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
