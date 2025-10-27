Gram Altını Olanlar Dikkat: Bir Kuyumcu Test Yaptı, Müşterinin 21 Altını Sahte Çıktı

Altın en önemli yatırım araçlardan biri. Çeyrek altın 10 bin liraya dayanırken vatandaşlar gram altına talebini artırdı. Altına talep artınca da dolandırıcılar harekete geçti. İnternette bile altın satın alınırken uzmanlar sık sık güvenilir ve bilindik yerlerden altın alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Ankara'da bir kuyumcu vatandaşın bozmak için getirdiği altınları test etti. Altınlardan şüphelenen kuyumcu yaptığı testle 78 gram altından 21’inin sahte olduğunu ortaya çıkardı.
"Her yerden paketli altın alınmaz."
