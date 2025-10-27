onedio
İslam Memiş Altın Almak İsteyenlere Net Rakam Verdi: “Bu Fiyatı Bekleyin”

İslam Memiş
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.10.2025 - 07:39

Art arda rekorlar kıran ancak son günlerde düşüşe geçen altın yatırımcısına kazandırdı. Altın almayı erteleyenleri üzen rekorların ardından vatandaşlar uzman yorumlarına kulak kesildi. Finans Analisti İslam Memiş, altın yatırımcısına net rakamı verdi. Memiş, altının hangi fiyattan alınması gerektiğini duyurdu. Öte yandan Altın Uzmanı Memiş, piyasada yapay fiyat olduğunun da altını çizdi.

Altın alınır mı?

Finans Analisti İslam Memiş’ten, altın almak isteyenlere yeni uyarı geldi. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Merkez Bankası’nın faiz kararını vurgulayan İslam Memiş, “Bekleyin” çağrısında bulundu. Altının bu iklim içerisinde kısa vadede alıma uygun olmadığını belirten İslam Memiş, “Beklemek en mantıklı seçenek” ifadelerini kullandı.

İslam Memiş altın açıklaması: "Almak için bu fiyatı bekleyin."

Altın almak isteyenler altının ne zaman düşeceğini merak ediyor. Hangi fiyattan altın almanın en uygun ve mantıklı olacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar uzman yorumlarını araştırıyor. Altın almak isteyenlere İslam Memiş'ten net tavsiye geldi. 

Piyasada yapay fiyatlamalar olduğunu söyleyen Memiş, “Alım için 5.500 TL seviyesi beklenmeli” dedi. İslam Memiş, altın almak isteyenler için 5.500 TL seviyesinin uygun olduğunu vurguladı. 

Memiş, “Ons altın 4.000 dolar civarında, gram altın 5.500–6.000 TL bandında. Şu an kısa vadeli alım zamanı değil. Elinde altın olan yatırımcı satmamalı; nakit ihtiyacı yoksa beklemeli” diye konuştu.

27 Ekim Altın Fiyatlarına buradan ulaşabilirsiniz👇🏻

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
