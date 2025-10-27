İslam Memiş Altın Almak İsteyenlere Net Rakam Verdi: “Bu Fiyatı Bekleyin”
Art arda rekorlar kıran ancak son günlerde düşüşe geçen altın yatırımcısına kazandırdı. Altın almayı erteleyenleri üzen rekorların ardından vatandaşlar uzman yorumlarına kulak kesildi. Finans Analisti İslam Memiş, altın yatırımcısına net rakamı verdi. Memiş, altının hangi fiyattan alınması gerektiğini duyurdu. Öte yandan Altın Uzmanı Memiş, piyasada yapay fiyat olduğunun da altını çizdi.
Altın alınır mı?
İslam Memiş altın açıklaması: "Almak için bu fiyatı bekleyin."
