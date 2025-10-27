İslam Memiş Altın Almak İsteyenlere Net Rakam Verdi: “Bu Fiyatı Bekleyin”

Altın almak isteyenler altının ne zaman düşeceğini merak ediyor. Hangi fiyattan altın almanın en uygun ve mantıklı olacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar uzman yorumlarını araştırıyor. Altın almak isteyenlere İslam Memiş'ten net tavsiye geldi.

Piyasada yapay fiyatlamalar olduğunu söyleyen Memiş, “Alım için 5.500 TL seviyesi beklenmeli” dedi. İslam Memiş, altın almak isteyenler için 5.500 TL seviyesinin uygun olduğunu vurguladı.

Memiş, “Ons altın 4.000 dolar civarında, gram altın 5.500–6.000 TL bandında. Şu an kısa vadeli alım zamanı değil. Elinde altın olan yatırımcı satmamalı; nakit ihtiyacı yoksa beklemeli” diye konuştu.