27 Ekim Altın Fiyatları: Haftanın İlk İş Gününde Altında Düşüş

27 Ekim Altın Fiyatları: Haftanın İlk İş Gününde Altında Düşüş

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.10.2025 - 07:18

Altın fiyatları yakından takip ediliyor. Son haftalarda dalgalı seyir izleyen güvenli limanda 27 Ekim 2025 Pazartesi fiyatları araştırılıyor. Altına yatırım yapmak isteyen altının düşüşünün devam edip etmeyeceği öğrenmek isterken 'Altın düşecek mi? Altın ne kadar oldu?' soruları merak ediliyor. Peki, 27 Ekim 2025 Pazartesi altın fiyatları ne oldu? İşte altında haftanın ilk iş günü fiyatları...

27 Ekim altın fiyatları: Altın düştü mü?

27 Ekim altın fiyatları: Altın düştü mü?

Altın fiyatları haftanın ilk gününe nasıl başladı?

Vatandaşın en merak ettiği sorulardan biri de bu. Altın yatırımcısı, altına yatırım yapmak isteyenler günün ilk saatleri itibarıyla altın fiyatlarını araştırıyor. Son zamanlarda yeni rekorlar kıran, tarihi fiyatlarını gören altında bu rekorların ardından düşüşe geçmişti. Altında düşüş devam edecek mi? 

27 Ekim altın fiyatları:

Gram altın fiyatı

5.505 TL

Çeyrek altın ne kadar?

9.519 TL

Yarım altın ne kadar?

19.037 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

37.958 TL

Ons altın fiyatı

4.056 dolar

