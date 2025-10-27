27 Ekim Altın Fiyatları: Haftanın İlk İş Gününde Altında Düşüş

Altın fiyatları yakından takip ediliyor. Son haftalarda dalgalı seyir izleyen güvenli limanda 27 Ekim 2025 Pazartesi fiyatları araştırılıyor. Altına yatırım yapmak isteyen altının düşüşünün devam edip etmeyeceği öğrenmek isterken 'Altın düşecek mi? Altın ne kadar oldu?' soruları merak ediliyor. Peki, 27 Ekim 2025 Pazartesi altın fiyatları ne oldu? İşte altında haftanın ilk iş günü fiyatları...