onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Motorine Tarihi Zam Geldi: Rusya Yaptırımları Sonrasında Tabelalar Bu Gece Değişti

Motorine Tarihi Zam Geldi: Rusya Yaptırımları Sonrasında Tabelalar Bu Gece Değişti

Zam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.10.2025 - 08:58

ABD ve AB’nin Rus petrol şirketleri Rosneft ve LUKOIL'e yaptığı yaptırımlar sonrasında petrol fiyatları 61 dolardan 65 dolar seviyesine yükselmişti. Yaptırımlara kurdaki dalganlanlar da eklenince Türkiye’de motorine tarihi bir zam yapıldı. Motorin fiyatlarına gelen 3 lira 4 kuruş zam bu geceden itibaren yürürlüğe girdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de geçtiğimiz günlerde 1 lira indirim yaşanan motorin fiyatlarında dev bir zam dalgası yaşandı.

Türkiye’de geçtiğimiz günlerde 1 lira indirim yaşanan motorin fiyatlarında dev bir zam dalgası yaşandı.

Ekonomim’de yer alan habere göre, motorindeki zam dalgasının en önemli nedeni ABD ve AB’nin yeni Rusya yaptırımları oldu. Rusya’nın iki petrol şirketi Rosneft ve LUKOIL’e yapılan yaptırımlar sonrasında brent petrol fiyatları da fırladı.

Türkiye’de bu geceden geçerli olacak şekilde motorine de toplam 3 lira 4 kuruş zam geldi.

Benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatları

Motorin fiyatları

  • İstanbul (Avrupa): 55.44 lira

  • İstanbul (Anadolu): 55.31 lira

  • Ankara: 56.46 lira

  • İzmir: 56.77 lira

LPG fiyatları

  • İstanbul (Avrupa): 27.71 lira

  • İstanbul (Anadolu): 27.08 lira

  • Ankara: 27.60 lira

  • İzmir: 27.53 lira

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
4
3
3
2
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Zafer Yurt

Ben hep 50TL lik alıyorum beni bağlamaz dış güçlerin oyunu boyun eğmeyeceğiz

A A

maşallah adamların daha kendi tabelası değişmeden bizimkiker hemen 1 gün önce hiç birşeyi kaçırmadan güncelleme adı altında

BurakCan GÜL

ABD ye gidersin Rusya ambargo koyar . Rusya ile iyi geçinmek istersin ABD ambargo koyar . Dünya liderliği diye birşey yokmuş demekki . En kötü dedikleri Ecev... Devamını Gör