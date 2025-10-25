Motorine Tarihi Zam Geldi: Rusya Yaptırımları Sonrasında Tabelalar Bu Gece Değişti

Ekonomim’de yer alan habere göre, motorindeki zam dalgasının en önemli nedeni ABD ve AB’nin yeni Rusya yaptırımları oldu. Rusya’nın iki petrol şirketi Rosneft ve LUKOIL’e yapılan yaptırımlar sonrasında brent petrol fiyatları da fırladı.

Türkiye’de bu geceden geçerli olacak şekilde motorine de toplam 3 lira 4 kuruş zam geldi.