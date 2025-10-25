Motorine Tarihi Zam Geldi: Rusya Yaptırımları Sonrasında Tabelalar Bu Gece Değişti
ABD ve AB’nin Rus petrol şirketleri Rosneft ve LUKOIL'e yaptığı yaptırımlar sonrasında petrol fiyatları 61 dolardan 65 dolar seviyesine yükselmişti. Yaptırımlara kurdaki dalganlanlar da eklenince Türkiye’de motorine tarihi bir zam yapıldı. Motorin fiyatlarına gelen 3 lira 4 kuruş zam bu geceden itibaren yürürlüğe girdi.
Türkiye’de geçtiğimiz günlerde 1 lira indirim yaşanan motorin fiyatlarında dev bir zam dalgası yaşandı.
Benzin, motorin ve LPG fiyatları
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Ben hep 50TL lik alıyorum beni bağlamaz dış güçlerin oyunu boyun eğmeyeceğiz
maşallah adamların daha kendi tabelası değişmeden bizimkiker hemen 1 gün önce hiç birşeyi kaçırmadan güncelleme adı altında
ABD ye gidersin Rusya ambargo koyar . Rusya ile iyi geçinmek istersin ABD ambargo koyar . Dünya liderliği diye birşey yokmuş demekki . En kötü dedikleri Ecev... Devamını Gör